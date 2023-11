Carlinkit 5.0 rende wirelss CarPlay e Android Auto, ora in sconto

La vostra automobile ha il CarPlay o Android Auto ma per farli funzionare siete obbligati a collegare il telefono col cavetto? Allora sappiate che col Carlinkit 5.0 al momento in offerta speciale potete rendere l’impianto wireless senza doverlo sostituire.

Si tratta di un accessorio di cui abbiamo parlato diverse altre volte tra le nostre pagine, proprio perché con una piccola spesa vi permette di risparmiare su una che sarebbe molto più grande. Acquistare un nuovo impianto con CarPlay o Android Auto infatti costa centinaia di Euro, e per renderlo wireless vi basta invece comprare questo adattatore per 43 € spedizione compresa.

Così facendo avete la comodità di accendere alla piattaforma lasciando il telefono in tasca o nella borsa, il che rende tutto il processo parecchio più intuitivo. La prima volta che lo collegate all’impianto verrà infatti generata una rete wireless: vi basterà connettere il telefono alla rete per abilitare il sistema, e a quel punto le volte successive, essendo memorizzata, il collegamento avverrà automaticamente non appena il telefono si troverà nel raggio d’azione dell’adattatore.

Allo stesso tempo quest’ultimo può restare collegato all’auto, in quanto si accenderà automaticamente non appena la metterete in moto e si spegnerà ad auto spenta e parcheggiata.

È piccolissimo, poco ingombrante e per nulla appariscente, e in più mantiene tutti i controlli originali dell’auto, compresi i comandi al volante. Quindi l’impianto resta uguale, con l’unico vantaggio di avere abilitato il collegamento wireless anche se di base non cel’ha.

La promozione

Il Carlinkit 5.0 è in vendita online per 163,23 € ma al momento c’è un’offerta che taglia il prezzo del 44%, perciò lo paghereste 90,60 €. Tuttavia fino al 27 Dicembre avete la possibilità di pagarlo ancora meno, soltanto 43 € spedizione inclusa inserendo il codice CARPLAY43 nel carrello prima dell’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.