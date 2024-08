Carpuride W603D porta CarPlay e telecamere sulla moto

Pubblicità

Potremmo chiamarlo il sistema MotoPlay o Android Moto subito pronto all’uso e per tutti: il kit di cui vi parliamo in questo articolo infatti è in grado di portare le tecnologie CarPlay e Android Auto sulle motociclette. Si chiama Carpuride W603D ed è per la precisione un monitor fatto apposta per essere montato saldamente sul manubrio del veicolo, beneficiando di una serie di vantaggi che solo i sistemi progettati da Apple e Google sono in grado di offrire.

In confezione trovate tutto: dallo schermo (misura circa 17 x 8 centimetri) al supporto per il fissaggio al telaio, comprese due telecamere e un telecomando con filo per controllare il tutto con il pollice e senza staccare le mani dal manubrio. C’è perfino una microSD da 64 GB in modo da poter cominciare subito a registrare, senza dover comprare altro.

Una volta trovato il punto migliore per tutte queste componenti non resta che accendere il dispositivo e collegare il proprio telefono per beneficiare della piattaforma CarPlay (se usate iPhone) o Android Auto (se usate uno smartphone Android).

Si può optare sia per il collegamento Bluetooth, sia per quello WiFi, preferibile se si desidera tenere il canale Bluetooth libero per il collegamento degli interfono, che sono pure compatibili.

Si ottiene così un sistema completamente sincronizzato, capace di attingere dai dati presenti sul telefono per la navigazione GPS, la musica e la gestione delle telefonate in arrivo, ascoltando tutto in alta qualità e direttamente in cuffia.

Lo schermo è comunque touch, perciò a moto ferma vi si può interagire direttamente senza utilizzare il telecomando ed essere così veloci e produttivi. Ed è certificato IP67, perciò resiste alla polvere, alla sabbia e alle infiltrazioni di acqua, nonostante la presenza di una presa USB-C adibita alla ricarica della batteria.

Ottima come dicevamo la presenza di due telecamere che, opportunamente fissate al veicolo, permettono di registrare tutto quel che accade di fronte e dietro la moto, con una visione in tempo reale direttamente sullo schermo, che diventa così un efficace terzo specchietto. E datosi che registrano in Full HD con una visione a 140°, i filmati si possono utilizzare anche in caso di sinistro.

Dove comprare

Il kit Carpuride W603D costa 259,99 € ed è in vendita anche su Amazon, dove al momento è attiva una promozione che vi permette di risparmiare 50 € andandolo così a pagare 209,99 € spedizione compresa.