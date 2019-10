Catene di luci LED per esterni OxyLED in sconto a partire da 12,79 euro

Se avete un giardino o una casa con ingresso indipendente e volete arredare la superficie esterna con delle luci, quelle di OxyLED in offerta su Amazon a partire da 12,79 euro potrebbero fare al caso vostro.

Quelle in promozione sono tre diverse soluzioni per illuminare sentieri, alberi, cornicioni o qualsiasi altro oggetto presente in giardino. Sono in sostanza catene di luci con filo che possono essere posizionate come più si preferisce perfino all’interno di una vetrina.

Uno di questi modelli è caratterizzato da 100 piccole luci LED per 10 metri di cavo complessivo ed è alimentato da una batteria ricaricata giornalmente da un piccolo pannello solare, attraverso il quale viene inoltre gestita l’accensione e lo spegnimento.

Sono molto piccole, perciò possono funzionare anche come soluzione per illuminare un albero di Natale posto all’aperto. Inoltre il filamento che accompagna il cavo è in rame, consentendo una migliore sistemazione delle luci intorno a strutture di forme complesse. Questa soluzione costa 17 euro ma con il codice KSDRYP3S la pagate 13,59 euro.

Il secondo modello in offerta è caratterizzato invece da un cavo lungo 15 metri dal quale pende una serie di lampadine LED a luce calda che offrono una buona illuminazione per tettoie, vialetti e terrazzi. Sono alimentate tramite cavo e sono impermeabili, quindi resistono anche ad un forte acquazzone. Costano 50 euro ma con il codice O2OTEP3Y lo pagate 39,99 euro spedizione compresa.

L’ultima soluzione di OxyLED in promozione è simile alla precedente: il cavo però è lungo 6 metri ed ospita 30 lampadine. Inoltre non richiedono alcuna alimentazione perché prendono l’energia dal pannello solare incorporato che ricarica la batteria durante il giorno. Chiaramente la luce è meno potente e non sono sufficienti per illuminare un’area del giardino, ma sono comunque molto comode come arredo luminoso. Sono vendute in kit da 2 a 16 euro ma con il codice VVPDBFO3 lo pagate 12,79 euro.