Da Apple le cover iPhone e cinturini Apple Watch nei colori estate 2020

Apple ha aggiornato la linea di cinturini sport per Apple Watch con le nuove colorazioni estive Schiuma marina (un verde molto chiaro), Vitamina C (una tonalità di arancio), Sport blu lino e Sport Dolomiti (un grigio chiaro). I nuovi cinturini sono già in vendita da questa pagina di Apple Store online in Italia e nel resto del mondo a 49 euro ciascuno e in contemporanea disponibile anche nei negozi al dettaglio.

I cinturini sono disponibili per Apple Watch con cassa da 40 o 44mm, sono realizzati in fluoroelastomero, uno speciale materiale, liscio e piacevole al tatto e al contatto con la pelle. L’innovativo sistema pin-and-tuck permette di regolare e adattare il cinturino perfettamente al polso dell’utente, in modo pratico, veloce e sicuro.

Oltre ai cinturini con le nuove colorazioni, Apple ha messo in vendita anche custodie in silicone per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, con nuove colorazioni, le stesse già indicate per i cinturini di Apple Watch: Seafoam (schiuma marina), Vitamin C (Vitamina C), Linen Blue (Sport blu lino). Assente, invece, la colorazione Coast Gray (sport Dolomiti). Il prezzo delle custodie in silicone in Italia parte da 45 euro.

Le custodie nelle nuove colorazioni estive sono disponibili a partire da questa pagina di Apple Store online per iPhone 11, invece per le cover Apple su misura di iPhone 11 Pro si parte da questo collegamento. Infine le cover per iPhone 11 Pro Max sono disponibili da questa pagina di Apple Store online.

Apple spiega che queste custodie in silicone aderiscono perfettamente ai tasti del volume e al tasto laterale, e avvolgono le curve del telefono senza appesantirne il profilo. All’interno, una morbida fodera in microfibra protegge ogni millimetro dell’iPhone, mentre l’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli di quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2020, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.