Logitech Pebble 2 è la combo mouse e tastiera per controllare tutto

In Logitech Pebble 2 troviamo molte delle caratteristiche e qualità che oggi dovrebbe avere una buona combo composta da mouse e tastiera. Sono compatti, sottili ed eleganti per lasciare più spazio alla superficie di lavoro, ma allo stesso tempo danno un tocco personale alla scrivania grazie a cinque colori accattivanti tra cui scegliere: Tonal Graphite, Tonal White, Tonal Rose, Tonal Sand e Tonal Blue

Offrono digitazione comoda e silenziosa stile laptop con tasti funzione programmabili. Così oltre a poter richiamare al volo ricerca sul web, cattura schermata e menu degli emoji, è possibile risparmiare ancora più tempo assegnando le funzioni e i software più utilizzati ai 10 tasti funzione programmabili tramite l’app Logi Options+.

Logi Pebble 2 controllo totale per Mac, PC, Android, iPhone e iPad

La funzione più allettante per gli utenti che possiedono più dispositivi Apple è la possibilità di premere un pulsante per passare al volo tra Mac, iPhone e iPad. In questo modo è possibile lavorare, scrivere e gestire la posta su Mac, rispondendo al volo ai messaggi su WhatsApp su iPhone e usare la nostra app preferita su iPad, il tutto senza mai staccare le mani da mouse e tastiera Logitech Pebble 2 per Mac. Nel momento in cui scriviamo questa combo non è disponibile con tastiera con layout italiano.

In ogni caso il costruttore propone anche la versione standard per PC e Android che comunque offre sempre il supporto anche per Mac, iPhone e iPad: questa combo è già disponibile con layout in Italiano. Ricordiamo che il limite massimo è sempre di tre dispositivi associati in contemporanea.

Logi Pebble Mouse 2

Il mouse, anche questo sottile e leggero, è caratterizzato da un design tondeggiante per adattarsi al palmo della mano. La tecnologia Silent Touch del costruttore rimuove il 90% del rumore a ogni clic. Sempre tramite l’app Logi Options+ l’utente può personalizzare il tasto centrale del mouse per le funzioni più usate, per esempio per mostrare – nascondere il desktop, catturare una schermata, tastiera emoji o aprire la propria playlist preferita su Spotify.

Sostenibilità alle stelle

La combo Logitech Pebble 2 è ancora più sostenibile rispetto ai modelli precedenti: sono costruiti con plastica riciclata post-consumo certificata con percentuali molto più elevate che cambiano in base al colore. Il 64% per Pebble Keys 2 K380s in tinta grafite, il 49% modello bianco e rosa. Il 76% in Pebble Mouse 2 M350s in color grafite, il 58% per la versione bianco e rosa.

Logitech Pebble 2, prezzo e disponibilità

La nuova collezione Pebble 2 è già in vendita con i seguenti prezzi al pubblico: Tastiera Pebble Keys 2 K380s a 58,99€ (anche nel negozio ufficiale Logitech su Amazon), Mouse Pebble 2 M350s a 30,99€ da questa pagina di Amazon. Il pacchetto che contiene sia mouse che tastiera Pebble 2 Combo for Mac costa 79,99€, stesso prezzo per la versione PC – Android.