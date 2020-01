Cavo USB-C Lightning angolato, robusto e performante, in sconto a soli 11,99 euro

Se cercate un cavo Lightning con spina USB-C per beneficiare della ricarica rapida, date un’occhiata a quello di Ugreen attualmente in promozione con un codice a soli 11,99 euro.

Quello in offerta è un cavo davvero speciale per più di una ragione: innanzitutto, come dicevamo, grazie alla spina USB-C garantisce il collegamento con le prese di ultima generazione e al contempo abilita la ricarica ultra-rapida delle batterie utilizzando powerbank e caricatori da almeno 18W.

Oltre a questo ha la spina Lightning angolata, il che rende molto più agevole l’uso dello smartphone o del tablet mentre è in ricarica. Con il cavo poco sporgente infatti facilita l’impugnatura del telefono in modalità orizzontale, consentendo così di giocare e al contempo ricaricare la batteria al massimo della comodità.

Se si collega la spina USB-C ad un computer è possibile anche trasferire i dati da e verso iPhone/iPad con velocità che possono raggiungere anche i 480 Mbps.

Oltre a queste innovazioni, il cavo è irrobustito da una guaina in nylon e da connettori in alluminio spazzolato che ne aumentano di molto la durabilità nel tempo. A tal proposito, stando ai test condotti in laboratorio dal produttore, questo cavo è certificato per resistere ad almeno 15.000 piegamenti.

Se siete interessati all’acquisto, questo cavetto di Ugreen, lungo un metro, è normalmente venduto su Amazon al prezzo di 13 euro. Al momento però, se inserite il codice TUCNQEDD nel carrello prima dell’acquisto, ottenete uno sconto e lo pagate soltanto 11,99 euro.