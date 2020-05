Sconto MacBook Pro 13″ 2019, risparmiate fino a 500 euro su Amazon

Sconti di 500 euro per i MacBook Pro 13″ edizione precedente. È questa la promozione che troviamo su Amazon dove comprate queste ancora molto valide macchine con touch bar con un ribasso fino al 24% a partire da 1599 euro

La macchina di cui parliamo che viene offerta a prezzo speciale è quella presentata alla metà del 2019 che differisce dalla attuale sostanzialmente per avere una nuova tastiera. I processori hanno prestazioni più o meno simili se non addirittura, per alcune configurazioni, gli stessi. Utilizzano un Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 2,4GHz con Turbo Boost fino a 4,1GHz.Qui di seguito la breve scheda sintetica pubblicata da Amazon.

Processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione

Spettacolare display Retina con tecnologia True Tone

Touch Bar e Touch ID

Intel Iris Plus Graphics 655

Archiviazione SSD ultraveloce

Quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C)

Fino a 10 ore di autonomia

Wi-Fi 802.11ac

Tastiera Apple di ultima generazione

Trackpad Force Touch

Un aspetto importante di cui tenere conto è che nella versione in sconto avreste su tutte le macchine 4 porte Thunderbolt che nei nuovi sono disponibili solo sulla versione top che parte da 2229 euro.

Lo sconto riguarda sia la versione da 256 GB che costa 1599 euro (-24% sul prezzo originale) mentre la versione da 512 GB costa 1906 euro (per avere una macchina paragonabile oggi dovete spendere almeno 2209 euro)

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.