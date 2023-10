Cavo in silicone Ugreen, il cavo perfetto per l’utente Apple e il suo portafogli

In questo mese di utilizzo di iPhone 15 e iPhone 15 Pro abbiamo avuto modo di usare diversi cavi USB-C sia nuovi che tra quelli che avevamo in casa, recuperati da diverse confezioni di accessori che da anni ormai utilizzano questo connettore.

Tra i tanti che abbiamo provato ce n’è uno Ugreen che merita di essere segnalato anche ai nostri lettori, non solo perché oggi si compra a un prezzo modestissimo (11,99€ se non meno visto che si trova spesso in sconto) che da solo rappresenta un affare, ma per la qualità e la praticità

In primo luogo parliamo di un cavo di un metro, la lunghezza perfetta, non troppo corta e non troppo lunga, buona per un uso casalingo, in auto, in ufficio, in una borsa per la ricarica in viaggio con una batteria. In secondo luogo parliamo di un cavo realizzato in silicone.

Questo materiale è la combinazione perfetta dei pregi di un cavo in materiale plastico e in maglia di tessuto accostati ad un’estrema flessibilità. In pratica è molto resistente (come i cavi in maglia), non si annoda ma neppure si sgualcisce o sfilaccia (sempre come i cavi in maglia).

Allo stesso tempo è morbidissimo e flessibile. Si arrotola facilmente fino a diventare molto compatto e resta arrotolato grazie alla fascetta, anche questa in silicone. Aggiungiamoci a questo che non si sporca ed è anche piacevole al tatto.

Aspetto importante è la qualità anche dei connettori. Non sono rivestiti in metallo ma sono di plastica di ottima qualità. Nonostante i connettori appaiano molto robusti, sono anche sufficientemente piccoli da essere compatibili con la maggior parte delle custodie, incluse quelle Apple. Fatto non del tutto scontato.

Precisiamo che il cavo USB-C di Ugreen nasce essenzialmente per la ricarica. Trasmette quindi dati a 480 Mbps; le prestazioni sono comunque più che adeguate per un iPhone 15 (che al massimo arriva, appunto, a 480 Gbps) ma anche per chi ha un iPhone 15 Pro e non ha particolari necessità di velocità perché non lavora con il video.

Le prestazioni in fatto di capacità di trasmettere energia sono ottime. Il cavo in silicone di Ugreen tocca i 66W ben più del doppio del bisogno di un iPhone 15 Pro Max. Con 66W questo cavo può anche essere usato anche per ricarica un MacBook Air che assorbe al massimo 70W.

Idealmente potrebbe essere accostato a questo piccolissimo caricabatterie Ugreen che fornisce fino a 30W (20€, spesso in sconto) oppure se lo volete usare anche con un MacBook Air, potete comprare questo, sempre piccolo, da 66W (circa 30€ anche questo non raro da trovare in sconto). Se pensate di ricaricare vari dispositivi, considerate questo caricabatterie, eccellente, di Anker da 67W con tre porte.

Tornando al cavo di Ugreen, si può dire che per quel abbiamo sperimentato rappresenta il cavo perfetto da accostare a un iPhone o di un altro dispositivo come cavo di riserva o anche principale se si cerca un prodotto eccellente.

Per questo al costo ufficiale nella versione da un metro (disponibile anche da 50cm e 2 metri) a 11,99€ è da acquisto ad occhi chiusi. Un cavo di questo tipo anche non in silicone e di qualità inferiore costa spesso di più.

Al momento potete comprarlo a 10€ grazie ad un coupon sconto del 15%; sarebbe un peccato mortale farselo sfuggire.

Click qui per comprare