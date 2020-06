CES 2021 si farà con stand e giornalisti, virus permettendo

Dopo un lunghissimo elenco di fiere ed eventi cancellati o trasformati in digitale e online per Coronarivus, arriva finalmente una conferma: CES 2021 si farà a Las Vegas come avviene dal 1967, con stand giornalisti e addetti ai lavori presenti sul posto. Lo ha annunciato la Consumer Technology Association, siglata CTA, associazione che organizza la più importante fiera di elettronica di consumo al mondo che si svolge in USA fin dal 1967.

A questo evento partecipano centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo, tra rappresentati e dirigenti, addetti agli stand e naturalmente giornalisti pronti a documentare tutte le novità più importanti. La CTA informa che saranno adottate misure per aumentare e garantire il distanziamento sociale, con corridoi più ampi tra gli stand, più spazio per le aree di incontro e anche tra i posti a sedere per presentazioni e keynote. Si procederà anche a pulizie e santificazioni regolari e all’installazione di postazioni per disinfettare le mani in tutta l’area della manifestazione.

Al momento non è stata annunciata la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, in ogni caso la CTA anticipa che nei prossimi mesi valuterà soluzioni per le scansioni termiche senza contatto. Occorre infatti tenere presente che CES 2021 si svolgerà dal 6 al 9 gennaio 2021, quindi mancano ancora diversi mesi per valutare e stabilire tutte le misure del caso, senza contare che nella eventualità di una seconda ondata di Coronavirus, tutti questi piani rischiano di saltare.

L’organizzazione del CES 2021 annuncia che tutti i principali marchi e costruttori si sono già impegnati per partecipare all’evento. Oltre alla fiera con padiglioni e stand a Las Vegas, verrà potenziata anche la presenza digitale e online per mostrare le novità a tutto il mondo via Internet. Macitynet è presente da anni al CES e seguirà anche la prossima edizione CES 2021 per offire al lettori notizie, articoli, approfondimenti, fotogallerie e video di tutte le novità pià importanti.

Ricordiamo che anche Apple ha trasformato in una edizione completamente digitale la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC20 che inizia il 22 giugno. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di fiere ed eventi sono disponibili da questa pagina.