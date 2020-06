Epic Store potrebbe presto arrivare su iPhone, iPad e Android

L’Epic Games Store potrebbe presto arrivare su piattaforme mobili come iOS e Android. A quanto pare la società non ha modificato i suoi piani passati, ed è ancora convinta del progetto. A di chiarirlo è stato lo stesso CEO di Epic, Tim Sweeney.

Epic Games Store è una piattaforma di distribuzione di videogiochi creata da Epic Games, nota per titoli come Fortnite e Gears of War. La piattaforma è stata lanciata su macOS nel 2018 e adesso, secondo quanto riferito, la stessa arriverà su iOS “in futuro”, come ha dichiarato Sweeney in un’intervista con GameSpot. Con il supporto per la piattaforma, i giocatori saranno in grado di portare i loro titoli con sé in viaggio.

Pensiamo che sia un buon modo per aiutare il settore [ad andare avanti] ed è un altro modo in cui Epic come sviluppatore di giochi ha creato pubblico attorno a Fortnite e ha imparato a gestire una piattaforma di distribuzione su PC e Android

Secondo GameSpot, Epic Games inizialmente aveva in programma di lanciare varianti mobili della sua piattaforma di distribuzione già nel 2019. Sebbene non ci sono mai stati annunci, Sweeney sembra ancora interessato a portare l’EGS su dispositivi mobili come iOS e Android.

Non è chiaro se l’azienda possa penetrare nel “giardino recintato” di Apple, né in che modo potrebbe farlo, dato che Apple limita l’app store di terze parti e non gli consente di funzionare su iOS.

Sweeney aveva precedentemente criticato il mercato delle app di Apple per aver richiesto una tassa troppo alta per gli acquisti e gli abbonamenti in-app. Peraltro, sarà ancor più difficile il rilascio di questo nuovo store Epic in considerazione del fatto che Apple è entrata nel mercato dei giochi mobili nel 2019 con il suo servizio Apple Arcade. Difficile pensare che lascerà strada ai concorrenti.