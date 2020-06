Licenze Windows 10 in offerta a partire da 11,73 euro: l’edizione Pro a 13,33 euro

Nuovo giorno, nuova offerta sulle licenze Windows. Grazie ad una promozione lanciata su cdkeysales.com potete acquistare le licenze complete per le edizioni Home e Pro di Windows 10 oppure quelle per il pacchetto Office 2019 o uno degli altri antivirus e software in elenco con uno sconto che raggiunge anche il 20%.

Come già spiegato in precedenza, esiste un mercato parallelo dove è possibile trovare le licenze di Windows 10 e altri software assolutamente legali: basta acquistare i codici seriali e inserirli quando richiesto per attivare i programmi in tutto e per tutto. Questo è possibile perché si tratta di licenze ufficiali che vengono riciclate da computer inutilizzati o scartati, oppure perché sono associate a macchine che non sono mai state attivate.

Licenze Windows 10 Home/Pro e Office 2019

Perciò se avete un nuovo PC con cui dovete lavorare e non disponete di una licenza Windows o Office funzionante, potete approfittare di questa occasione per mettervi in regola con una spesa davvero minima. Per accedere all’offerta attualmente in corso sulle licenze Windows 10 e Office 2019, non dovete far altro che inserire il codice MAC20 prima di completare l’ordine: sarà questo infatti a garantirvi lo sconto del 20% sul prezzo di listino, tra l’altro già fortemente scontato in partenza.

Di seguito trovate l’elenco delle licenze in promozione con il link per l’acquisto ed il prezzo già scontato del 20% applicando il suddetto codice:

Software e antivirus

Se invece siete interessati ad uno dei software o antivirus in promozione, il codice da applicare in fase di acquisto è MAC8 e consente di ottenere uno sconto pari all’8%. Anche in questo caso vi elenchiamo il link e l’indicazione del prezzo già scontato dell’8%.

Se avete dubbi sul funzionamento di queste licenze, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.