CES 2025, lo smartphone TCL 60 XE NXTPAPER 5G con schermo che simula l’e-ink

Pubblicità

TCL ha presentato al CES 2025 lo smartphone TCL 60 XE NXTPAPER 5G.

Questo modello integra la tecnologia NXTPAPER con un tasto dedicato, promettendo “un’esperienza di lettura” che tiene conto del comfort visivo.

Toccando il tasto NXTPAPER è possibile attivare la modalità Max Ink che trasforma lo schermo simulando il formato e-ink per “ridurre l’affaticamento visivo” e “garantire un comfort ottimale”.

In modalità Max Ink è possibile immergersi in romanzi o concentrarsi su documenti importanti senza distrazioni, grazie alla disattivazione automatica delle notifiche.

Il display FHD+ è da 6,8″ e vanta frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display si adatta alle varie condizioni di luminosità dell’ambiente.

Tra le funzionalità dedicate alla protezione degli occhi spicca l’Eye Care Assistant, che invia promemoria per fare pause regolari e suggerimenti per mantenere una visione sana. In condizioni di scarsa illuminazione, la modalità Night Light attiva automaticamente una luce tenue, ideale per leggere senza disturbare gli altri.

Immancabili le funzioni AI (non è chiaro se disponibili solo in inglese o anche per altre lingue): l’Assistente Testo supporta traduzioni, sintesi e riscritture, mentre l’Assistente alla Scrittura aiuta a redigere inviti, e-mail e riassunti. Il Memo Vocale registra, trascrive e sintetizza conversazioni, risultando utile per riunioni, seminari e altri eventi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, da segnalare la tripla fotocamera, con un sensore principale da 50MP e una fotocamera frontale da 32MP (tutte e due in grado di sfruttare funzionalità AI). La batteria da 5010mAh promette fino a due giorni con una sola carica. La RAM è 8GB e lo spazio di archiviazione interno da 256GB.

Altri dettagli tecnici non sono per ora, così come il prezzo ma dovrebbe essere un dispositivo che rientra nella fascia medio/bassa. Il modello in questione è – per ora – riservato al mercato statunitense.

Per conoscere le novità più imporanti presentate all CES 2025 di LAs vegas, partite da questa pagina.