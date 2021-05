La Champions League su Amazon Prime sarà praticamente gratuita

A partire dalla prossima stagione calcistica, Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva 16 partite della Champions League. Uma delle domande più attese è quella relativa al costo dell’abbonamento. A quanto pare, vedere le partite sulla piattaforma di Amazon non costerà nulla. Nulla in più rispetto al canonico abbonamento Prima.

A dare ai tifosi la lieta notizia è stato Alex Green, amministratore delegato europeo di Prime Video Sport durante l’evento Prime Video Presents Italia. Nell’occasione, il dirigente ha ribadito che la piattaforma ha acquistato i diritti per trasmettere la Champions League in Italia per le prossime tre stagioni, a partire dalla stagione 2021/22. Questo vuol dire che il mercoledì andranno in onda sulla piattaforma alcune delle partite di cartello, dalla fase preliminare alle semifinali.

Nell’occasione, Green si è dichiarato felice per la qualificazione della Juventus; è chiaro che non si tratta tanto di una questione di tifo, visto che per Amazon la qualificazione della squadra di Agnelli porterà certamente più spettatori davanti agli schermi.

Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in Premier League, è stato un grande passo per noi. Abbiamo ora completato la nostra seconda stagione, trasmettendo un totale di 50 partite. I fan hanno apprezzato la nostra copertura, trasmissione e produzione. Vogliamo che gli spettatori siano vicini all’azione. La tecnica è forte, è stata una bella esperienza in termini di qualità video e audio, proprio come ci si aspetterebbe da una partita di calcio su una tv di casa

Inoltre, Amazon ha sottolineato come siano state state aggiunte opzioni interessanti, come l’effetto stadio, rimuovendo il commento, o anche l’opzione raggi X, che mostra le statistiche in tempo reale durante la partita, così come i momenti salienti in tempo reale. Queste opzioni saranno tutte incluse nel pacchetto della UEFA Champions League.

Infine, Green ha svelato alcuni dettagli su quali saranno i piani per la Champions League in Italia:

Vogliamo tenere gli spettatori vicini all’azione, come se fossero nel bel mezzo della partita. L’azione è la parte più importante del calcio. Sappiamo che i tifosi italiani hanno molta passione e sappiamo quanto sia importante vivere questa esperienza. L’obiettivo è anche quello di consentirti di guardare i giochi su qualsiasi dispositivo. La copertura dell’evento sarà aggiunta alla partita con VIP che annunceremo a breve, così come le opzioni di visualizzazione precedentemente introdotte in Premier

Per quanto concerne l’aspetto economico, la notizia che in molti aspettavano è che non ci saranno costi aggiuntivi rispetto al classico abbonamento Amazon Prime. Quindi, ha confermato Green, per guardare la Champions su Amazon Prime Video sarà sufficiente pagare la canonica quota di 36 euro all’anno, o 3,99 euro al mese.