Chrome per iPhone e iPad con Navigazione Sicura e tante altre novità

Google ha annunciato diverse novità in arrivo sul browser Chrome per iPhone e iPad, inclusa la Navigazione sicura che consente ricevere avvisi relativi a malware, phishing o siti nell’elenco di siti potenzialmente non sicuri di Google.

Attivando la Navigazione sicura è possibile ottenere una protezione avanzata con avvisi su siti potenzialmente rischiosi e avvisi automatici in caso di violazioni delle password.

La funzione in questione è da tempo disponibile nella versione desktop del browser e anche in quella per Android ma ora è in arrivo anche su iOS e iPadOS.

Oltre alla Navigazione Sicura, Chrome offrirà funzionalità di riempimento automatico per login e password, alla stregua della versione desktop del browser.

Una modifica all’interfaccia permetterà di individuare nuovi contenuti nella pagina predefinita di Chrome e di ripristinare la Home page quando le schede predefinite all’avvio non vengono modificate da tempo. I pannelli recenti sono sempre disponibili ma Google riferisce di volere semplificare la navigazione e consentire di richiamare con maggiore facilità i siti visitati più spesso.

Le Azioni consentono di completare rapidamente alcune attività per modificare le impostazioni o accedere a funzionalità. Con le Chrome Actions è ad esempio possibile Cancellare i dati di navigazione, aprire la scheda di navigazione in incognito, gestire le impostazioni dei siti e altro ancora.



Google ha fatto sapere che le funzionalità sopra citate arriveranno con il prossimo aggiornamento e che “ulteriori innovazioni” sono in arrivo sull’app per iOS/iPadOS.

L’ultima versione di Chrome per iOS e iPadOS è stata rilasciata il 21 giugno e include novità quali: la gestiione delle autorizzazioni di fotocamera e microfono per siti specifici utilizzando le relative icone nella barra degli indirizzi, la possibilità di scaricare e aggiungere i file iCalendar (iCal) al proprio calendario, la rimozione di schede duplicate della pagina Nuova scheda in background e miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.

Chrome richiede iOS 14/iPadOS 14 o versioni successive, “pesa” 166,1 MB e si scarica gratis dall’App Store.