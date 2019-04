Ciabatta elettrica con 5 prese Schuko e cavo da 3 metri: ultimi giorni a 9,99 euro

Se la casa straborda di smartphone, tablet, batterie d’emergenza, cuffie, altoparlanti Bluetooth, lettori MP3 e non sapete dove ricaricarli, ecco una buona notizia: su Amazon potete comprare una ciabatta elettrica in sconto a metà prezzo.

E’ di Aukey e non si discosta esteticamente da altre ciabatte elettriche che si possono acquistare nei negozi di elettronica. Ha un interruttore che permette di spegnerla senza dover necessariamente staccare le spine (tedesche) dalle prese, togliendo così la corrente a tutti i dispositivi collegati in un sol colpo.

E’ di colore nero e offre 5 prese Schuko, perciò come la grande maggioranza di queste prese, non ha il foro centrale ed è necessario un eventuale adattatore per spine triple dal costo di circa 4,50 euro. Il cavo è lungo 3 metri, consentendo così un agevole collegamento ad una presa lontana dalla scrivania dove la si posiziona.

L’interruttore On/Off è accompagnato da un indicatore luminoso che permette di rintracciare la ciabatta accesa anche in una stanza buia e al contempo permette di conoscere lo stato di attivazione/disattivazione a colpo d’occhio. Ovviamente la circuiteria interna è progettata per proteggere i dispositivi collegati da eventuale sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico.

Questa ciabatta elettrica normalmente costa 20 euro ma usando il codice HUQWOO8G ottenete subito uno sconto del 50%: risparmiate così 10 euro pagandola soltanto 9,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 30 aprile.