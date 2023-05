Ciascun visore di realtà mista costa ad Apple più di 1500 dollari

Si vocifera che Apple sia pronta a svelare finalmente il suo primo visore di realtà mista durante la WWDC 2023 del prossimo mese. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo avrà un prezzo di circa 3.000 dollari a causa delle sue tecnologie avanzate e del processo di produzione piuttosto complesso. Adesso, appaiono in rete le prime stime di quanto potrebbe costare ad Apple ciascun visore. Si parla di 1.500 dollari per unità.

Un rapporto di Wellsenn XR fornisce dettagli sul costo dei materiali del prossimo visore di realtà mista di Apple. Secondo il rapporto, i componenti costano a Apple circa 1.400 dollari. Aggiungendo i costi di spedizione, il prezzo di fabbricazione per ogni unità, si toccherebbero addirittura i 1.600 dollari. Si prevede che il visore includa al suo interno il chip M2 di Apple, 12 GB di RAM, 512 GB di storage SSD, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 per sfruttare una connessione wireless particolarmente veloce.

Costo delle componenti

Come riportato da XRDailyNews, i componenti più costosi di quello che dovrebbe chiamarsi Reality Pro sono i display OLED, i quali dovrebbero avere un costo compreso tra 280 e 320 dollari per unità. Anche il set camere con 14 lenti non dovrebbe essere economico, con un costo stimato di circa 160 dollari.

E se sia guarda ai concorrenti?

Brad Lynch, esperto di dispositivi di realtà mista ha osservato che il costo di produzione del Meta Quest Pro è la metà del prezzo del visore di Apple. Il visore di Meta, lanciato a 1.500 dollari, ma successivamente ridotto a 999 dollari, significa che Meta guadagna circa 250 dollari per unità.

D’altro canto, Apple è nota per il suo approccio orientato al margine di profitto. Un rapporto di Bloomberg ha affermato che l’azienda aveva valutato la possibilità di vendere il visore a un prezzo inferiore al costo di produzione per renderlo competitivo, ma tale idea è stata poi abbandonata.

Si stima che Apple spenda circa 500 dollari per fabbricare un iPhone 14 Pro Max, che viene venduto a partire da 1.099 dollari nei negozi. Se questi margini dovessero essere applicati al visore di realtà mista, il rezzo di listino di circa 3.000 dollari potrebbe essere verosimile.

Si dice che Apple abbia destinato più di 1 miliardo di dollari l’anno nello sviluppo del suo visore, tuttavia l’azienda ha ridimensionato le aspettative di vendita con gli analisti che ritengono che nel primo anno Apple non venderà più di 500.000 unità del visore.

Ad ogni modo, il visore crea scetticismo attorno a sé. L’analista Ming-Chi Kuo ha in precedenza sottolineato che, se la presentazione del visore ci sarà, questa dovrà essere convincente per gli investitori.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.