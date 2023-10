iMac da 24″ nel 2024 e da 32″ con display mini-LED nel 2025

Apple presenterà un nuovo iMac da 24″ nel 2024. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo, in linea con precedenti previsioni di Mark Gurman di Bloomberg.

Kuo non fa riferimento a quale saranno i chip che Apple intende sfruttare ma secondo Gurman i nuovi all-in-one arriveranno con chip M3, previsto con tecnologia a 3 nm con CPU 10‑core, GPU 8-core e migliorie in termini di efficienza energetica.

L’iMac da 24″ attualmente a listino è stato presentato nel 2021 ed è offerto con chip M1, nelle varianti con CPU 8‑core e GPU 7‑core, oppure CPU 8‑core e GPU 8‑core, tutte e due le varianti con differenti “tagli” di unità SSD.

Una diversa indiscrezione dell’analista Ming-Chi Kuo fa riferimento a un futuro iMac con display da 32″ che dovremmo vedere nel 2025. Quest’ultimo modello, secondo l’analista potrebbe essere posizionato come “iMac Pro”, alla stregua dell’all-in-one del 2017, non più prodotto da due anni.

Non è la prima volta che circolano indiscrezioni su un futuro iMac con display di grandi dimensioni; in passato sono circolate voci che davano come probabile la produzione ma poi queste si erano rivelate infondate e sono stati presentati solo dei monitor come lo Studio Display da 27″ con display Retina 5K.

A listino Apple non propone più iMac da 27″ e una soluzione per chi vorrebbe la potenza di un iMac Pro da 27″ è scegliere un Mac Studio e uno Studio Display da 27″ (o display di altro produttore).

Se un iMac con display da 32″ verrà presentato in futuro, Apple potrebbe sfruttare per lo schermo tecnologia mini-LED. Resta da capire a quali costi. La versione base del Pro Display XDR di Apple con risoluzione 6K (6016×3384 pixel) è venduta 5599 euro.