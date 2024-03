Come abilitare o disabilitare l’inserimento del punto dopo il doppio spazio su Mac

Per impostazione predefinita quando si digita un testo in un’applicazione per la gestione dei testi (es. TextEdit, Pages o Word) e si preme due volte la barra spaziatrice, macOS inserisce un punto (“.”) alla sinistra del testo appena digitiato. Non succede se non si è ancora inserito del testo o se si preme più volte la barra spaziatrice per inserire volontariamente spazi tra un testo e l’altro.

L’inserimento automatico del punto – offerto da macOS Ventura in poi – è pensato per velocizzare la scrittura (una volta che si prende la mano con la funzione non c’è bisogno di andare a cercare il punto per digitarlo) ma per alcuni potrebbe essere una impostazione non gradita: di seguito vi spieghiamo come disattivarla sulle versioni più recenti di macOS

Aprite Impostazioni di Sistema (dal Dock o dal menu Mela in alto a sinistra) Nella finestra che appare selezionate la voce “Tastiera” nella sezione a sinistra e, nella sezione a destra della schermata, nella sezione “Immetti testo” fate click sul pulsante “Modifica” (a destra della voce “Sorgenti di Input”) Apparirà una finestra con diverse opzioni: quella di nostro interesse (che possiamo attivare o disattivare, in base alle nostre preferenze) è la voce “Aggiungi punto con doppio spazio”).

