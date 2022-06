Come cancellare la memoria cache su iPhone, a cosa serve e perché farlo

Con il termine “cache” in informatica si intende un’area di memoria il cui scopo è di velocizzare l’esecuzione dei programmi, sfruttata per recuperare velocemente dati che si prevede debbano essere utilizzati nel breve termine. Nella memoria cache di Safari possiamo trovare dati come alcune parti di siti web (immagini comprese) che abbiamo visitato di recente, e servono a velocizzare la visualizzazione della pagina web la volta successiva che riapriamo la stessa pagina web.

Può capitare che per vari motivi sia necessario svuotare la cache, utile per risolvere malfunzionamenti (siti non caricati correttamente) ma anche per liberare lo spazio man mano occupato sulla memoria interna del telefono.

Come cancellare la cache di Safari su iPhone

L’operazione di cancellazione della cache rimuoverà la cronologia dei siti che abbiamo visitato e le ricerche recenti dal nostro dispositivo. Verranno rimossi anche i cookie e i permessi concessi ai siti web per l’utilizzo della posizione e l’invio di notifiche. Ecco come procedere:

1) Aprite Impostazioni

2) Selezionate Safari

3) Scorrete fino alla voce “Cancella dati siti web e cronologia”

4) Appare una finestra di dialogo: confermate selezionando “Cancella dati e cronologia”

Come si cancella la cache di Chome per iPhone

Se usate Chrome su iPhone, in caso di necessità potete anche in questo caso cancellare la cache del browser in questione in questo modo:

1) Aprite l’app Chrome

2) fate tap sui tre puntini in basso a destra e selezionate “Impostazioni”

3) Selezionate “Privacy” e da qui “Cancella dati di navigazione”, selezionate l’intervallo di tempo (ultima ora, ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ecc.) e confermate selezionando “Cancella dati di navigazione”.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone. Partite da questa pagina.