Come capire se l’SSD del nostro Mac sta per morire

La durata di vita prevista per un SSD dipende da numerosi fattori, incluse le tecnologie di memoria utilizzate – Single Level Cell (SLC), Multi Level Cell (MLC) e Triple Level Cell (TLC) – le modalità di scrittura delle memorie e la distribuzione dei dati, i cicli di scrittura supportati e altri parametri ancora.

Tra i vari parametri dei quali è possibile tenere conto nell’acquisto delle unità SSD (qui la nostra guida per scopre cosa sono e come funzionano; qui la guida alle migliori unità interne ed esterne) c’è il calcolo delle scritture su drive per giorno (DWPD). Il calcolo delle scritture su drive per giorno (DWPD) consente di utilizzare la specifica dei Byte totali scritti (TBW) per calcolare il numero di volte in cui è teoricamente possibile scrivere la capacità a disposizione dell’utente di un drive in un giorno, lungo l’intero corso del periodo di garanzia (o di un diverso numero di anni), basandosi sul carico di lavoro definito JEDEC (consorzio che ha definito uno standard di riferimento del settore) utilizzato per determinare il valore TBW.

Un SSD da 250GB vanta tipicamente tra i 60 e i 150TBW, il che significa che nella peggiore delle ipotesi è possibile scrivere oltre 100GB di data ogni giorno per un anno. È possibile calcolare le scritture supportate dal drive al giorno dividendo il TBMW di un SSD in TB x 1000 e poi dividendo il tutto per 365 (giorni) x numero di anni x capacità utente del drive SSD in GB: si ottiene la percentuale della capacità del drive al giorno.

Senza complicarsi troppo la vita, un modo facile per controllare lo stato di salute di una unità SSD è usare l’utility DriveDX (a pagamento ma utilizzabile gratis per 15 giorni, si scarica da qui) inclusi dettagli sulle temperature. L’utility in questione consente di visualizzare vari dettagli sull’SSD in uso sul Mac ma i dati più importanti di cui tenere conto per l’usura sono: Life Percentage Used, Data Units Written, Media and Data Integrity Errors e Critical Composite Temperature Time.

Se la barra “status” a destra del valore in questione è verde, non bisogna preoccuparsi; se la barra non è verde, fate un backup di tutto prima possibile e sappiate che la possibilità di guasto è molto più probabile.

