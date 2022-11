Il convertitore video Video Converter Pro in offerta Black Friday da 9,90 €

Vi serve un programma che sia in grado di convertire i video 4K in un formato più facile da gestire su Mac, iPhone, iPad, computer, smartphone e tablet Android? Allora date un’occhiata alle offerte Black Friday attualmente in corso perché comprando MacX Video Converter Pro per l’occasione si risparmia fino al 58%.

Con questi saldi speciali infatti la licenza per un anno la pagate 9,90 € mentre quella a vita costa 24,90 €, e in più ricevete anche altri software al prezzo più basso di sempre.

Caratteristiche principali

Con MacX Video Converter Pro potete convertire video in HD e 4K in oltre 370 formati tra cui MP4, MKV, AVI, FLV, HEVC/H.264, MOV e MP3.

Questo programma è anche in grado di scaricare video in batch da oltre 1.000 siti web e poi convertirli rapidamente in MP4 e MP3.

Come se non bastasse può anche comprimere i video di grandi dimensioni fino al 90% pur mantenendo la qualità finale pressoché inalterata. In questo modo i vostri film preferiti che avete in DVD li potete trasformare in una clip video leggerissima da tenere sullo smartphone o sul tablet e gustarveli poi con calma mentre viaggiate, il tutto comodamente offline.

MacX Video Converter Pro offre anche tutti gli strumenti utili per modificare, tagliare, ritagliare, unire clip, aggiungere sottotitoli e regolare vari parametri come il bit rate e il frame rate, il volume e via dicendo.

Tenete poi conto che tutto questo viene elaborato a velocità superiori a quelle di tantissimi altri software del genere e senza perdita di qualità grazie alle tecnologie di accelerazione hardware di livello 3.

La promozione

Se vi siete convinti, sappiate che comunque potete liberamente scaricare gratis la versione di prova di MacX Video Converter Pro: così, dopo averne messo alla prova le varie funzionalità, se rimanete soddisfatti a quel punto potete approfittare delle offerte Black Friday attualmente in corso e risparmiare fino al 58%.

Come dicevamo un anno di abbonamento per 3 Mac infatti viene offerto a 9,90 € invece di 19,90 € mentre la licenza a vita per un solo Mac, anziché 34,90 € vi costa 24,90 €.