Sconto Samsung S7 Touch 500GB, SSD velocissimo e con lettore di impronte: 101€

Se volete un disco esterno molto veloce, piccolo e robusto andate subito su Amazon dve l’SSD Samsung T7 Touch è quasi regalato nella versione da 500 GB: solo 100,98 euro invece che 150 euro

Il Samsung T7 è il successore dell’estremamente popolare Samsung SSD Portable T5 d cui quasi non si distingue dal punto di vista dell’estetica e delle dimensioni. Pesa solo 56 grammi, ha uno spessore di appena 8.0 mm e le dimensioni di un biglietto da visita. Il vantaggio principale rispetto al predecessore è nella velocità: trasferisce dati fino ad 1Gb/s con i 540 Mbp/s del modello precedente. Da segnalare che in questa peculiare versione è presente anche nel lettore di impronte digitali che mette in sicurezza i contenuti.

Pur non essendo un disco “rugged”, essendo privo di parti mobili e dotato di un telaio interno resistente agli urti, il nuovo SSD è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 2 metri.

Il software Samsung Portable SSD per Mac e PC basato sulla crittografia dei dati hardware AES a 256 bit rende molto semplice configurare le impostazioni di sicurezza e ricevere gli aggiornamenti più recenti del firmware e del software. Per un livello di praticità ancora superiore, è anche disponibile un’app mobile per gli smartphone e i tablet Android. L’unità Samsung T7 viene venduta insieme a due cavi di connessione (da USB-C a USB-C e anche da USB-C ad USB A) garantendo così una compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi.

In circolazione questo disco non costa meno di 150 o 200 euro. Su Amazon è possibile trovarlo a 130 euro, ma oggi Amazon lo vende a 100,89€