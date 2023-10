Come dissociare iPhone da un’auto a noleggio

Se avete avuto l’esigenza di noleggiare un’auto, su molte di queste capita di trovare informazioni (es. la rubrica) dell’utente che ha noleggiato l’autovettura prima di noi: meglio evitare di trovarsi nella stessa situazione dissociando iPhone dal sistema di bordo dell’auto.

Molti dimenticano di dissociare il telefono prima di restituire l’auto, lasciando informazioni varie in giro (numeri di telefono, SMS, ecc. quali informazioni dipende dalle autorizzazioni concesse e dal sistema di infotainment della vettura). Per evitare problemi di qualunque tipo, è bene ripulire la memoria del sistema infotainment, dissociando il telefono da quest’ultimo.

Qui di seguito spieghiamo cosa occorre fare e come farlo a seconda che si tratti di un collegamento tra il nostro terminale è un sistema di bordo proprietario oppure via CarPlay.

Cosa fare prima di consegnare l’auto

Terminato il periodo di utilizzo dell’auto a noleggio, se è stato semplicemente collegato lo smartphone, è solitamente sufficiente eliminare il proprio iPhone o Android dall’elenco dei dispositivi dell’auto.

Se invece sono state fornite varie autorizzazioni tra cellulare e auto, oppure è stato creato un profilo utente, il modo più sicuro per proteggere la propria privacy è ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema infotainment dell’auto (non c’è un modo univoco ma solitamente basta scollegare, il telefono richiamare le impostazioni avanzate dal sistema dell’auto e ripristinare il sistema).

Connessioni Bluetooth o USB (senza CarPlay)

Associando un iPhone a una vettura usando il Bluetooth, un display su quest’ultima chiede all’utente se si desidera sincronizzare i contatti. Restituendo l’auto, è bene verificare che i contatti siano eliminati e il telefono dissociato (non è detto che, restituendo l’auto, il noleggiatore si preoccuperà di farlo per noi).

Se avete usato una connessione Bluetooth, è possibile rimuovere il collegamento andando nelle Impostazioni del telefono, selezionando “Bluetooth” e da qui dissociare l’auto (premendo sull’icona a forma di “i” a destra del nome della vettura è possibile selezionare la voce “Dissocia questo dispositivo”).

In modo simile sulle varie vetture è possibile individuare voci del tipo “Dissocia dispositivo”, “Rimuovi dispositivo associato”, “Dispositivi connessi” o voci simili.

CarPlay

Collegando iPhone con CarPlay (tramite la porta USB o la funzionalità wireless) sul veicolo non rimane nessun dato, mostrando tipicamente su quest’ultimo la Home di CarPlay (lo schermo nella vettura è una sorta di estensione dello schermo di iPhone) e non c’è pericolo di lasciare nostri dati/contatti in giro.

