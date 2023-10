iPhone 16 Pro avrà 5G Advanced, Wi-Fi 7 e nuove lenti

Le anticipazioni non hanno pietà di nulla, nemmeno dei terminali da poco arrivati sul mercato (iPhone 15 base e top) e, grazie al report di Jeff Pu, analista di Haitong International Securities, è già possibile farsi un’idea su alcune delle specifiche tecniche salienti dei prossimi iPhone 16 Pro e Pro Max, oltre che dei modelli base iPhone 16.

iPhone 16 Pro

Le diagonali degli schermi rimaranno sostanzialmente uguali, nonostante un piccolo incremento nell’ordine dei 0,2 pollici, sia per il modello da 6,1 che per quello da 6,7”.

Ma anche se si tratta di un incremento limitato, questo permetterà ad Apple di impiegare le lenti a tetraprisma con zoom ottico 5x anche ne terminale più piccolo iPhone 16 Pro, ora invece sono una esclusiva di iPhone 15 Pro Max. Nel 2024 entrambi i modelli top sembra avranno sensore da 12 MP per il teleobiettivo.

Al contrario il sensore da 12 megapixel della fotocamera ultra grandangolare, rimasto sostanzialmente invariato dai tempi di iPhone 13 Pro, sarà sostituito con uno da 48 MP.

Il chip A18 Pro sarà realizzato con processo a 3 nanometri di TSMC, presumibilmente in versione rivista e migliorata, mantenendo 8GB di memoria RAM come nei modelli top attuali. Miglioreranno le prestazioni wireless sia cellulari che Wi-Fi.

Sembra che nei 16 Pro verrà impiegato il chip modem Qualcomm X75 in grado di raggiugnere velocità fino a 7,5 Gbps grazie allo standard 5G Advanced, come riporta 9to5Mac. Invece dal Wi-Fi 6e degli iPhone 15 Pro si passerà allo standard Wi-Fi 7 supportato nei 16 Pro, in grado di raggiungere velocità fino a 46 Gbps, fino a quattro volte superiore rispetto al Wi-Fi 6.

iPhone 16 standard

Per il momento non emergono novità eclatanti nelle fotocamere che rimaranno due, di cui quella ultra grandangolare sempre con sensore da 12 MP senza messa a fuoco automatica e senza macro.

Per quanto riguarda il chip sembra che Apple realizzerà il chip A17 come versione meno potente dell’attuale A17 Pro, ampliando la dotazione di memoria RAM dagli attuali 6GB a 8GB. Nei modelli standard Apple continuerà a impiegare il chip modem attuale, mentre dovrebbe arrivare l’upgrade al Wi-Fi 6e.

In passato report e anticipazioni di Jeff Pu sono stati più volte confermati, ma occorre tenere presente che manca un anno all’arrivo della generazione iPhone 16 e nel frattempo i piani di Apple potrebbero cambiare.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo alla nostra prova. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max è disponile la relativa recensione.