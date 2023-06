CarPlay si aggiorna con iOS 17 poi cambierà tutto

CarPlay non ha ricevuto molta attenzione durante la presentazione principale della WWDC23, ma la piattaforma software è stata arricchita di alcune nuove funzionalità con l’aggiornamento a iOS 17. Tra le novità troviamo il supporto a SharePlay nell’app Musica, che consente a tutti i passeggeri di un’auto di gestire la musica riprodotta dai propri dispositivi, anche se non possiedono un abbonamento ad Apple Music.

Questo vuol dire che il conducente potrà avviare una sessione SharePlay direttamente da CarPlay. Inoltre, Apple Maps fornirà agli automobilisti di veicoli elettrici informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle stazioni di ricarica della loro rete preferita. Questa funzionalità è stata estesa anche all’app Apple Mappe su CarPlay, semplificando la ricerca di una stazione di ricarica libera mentre si è alla guida.

Le nuove funzionalità di CarPlay si aggiornano automaticamente dopo aver installato l’aggiornamento iOS 17 su un iPhone. Ricordiamo che l’aggiornamento sarà rilasciato al pubblico nell’autunno del 2023 per iPhone XS e modelli successivi, mentre è già disponibile in versione beta per gli sviluppatori.

In attesa del nuovo CarPlay

Ovviamente, si tratta di piccoli aggiornamenti rispetto a quella che sarà la rivoluzione di CarPlay annunciata da Apple durante la WWDC 2022. Secondo quanto dichiarato da Apple all’epoca, i primi veicoli con il supporto per la nuova generazione di CarPlay saranno annunciati entro la fine del 2023, quindi nei prossimi mesi dovrebbero essere forniti ulteriori dettagli.

Le nuove funzionalità anticipate lo scorso anno includono l’integrazione con il cruscotto e i comandi del clima del veicolo, il supporto per più display, un’app radio FM integrata, widget e molto altro. Apple ha dichiarato che i produttori automobilistici che si sono impegnati a offrire il supporto alla prossima generazione di CarPlay nei veicoli futuri includono Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault e Volvo.

