Su Ebay sconto di 5 euro fino al 19 aprile sui prodotti per casa: ecco il codice

Cinque euro di sconto su Ebay: è la promozione lanciata dall’omonimo e-commerce per promuovere l’auto-isolamento in casa nel tentativo di ridurre al minimo le possibilità di contagio da coronavirus.

Per approfittarne è sufficiente inserire un codice speciale nel carrello prima dell’acquisto di uno o più prodotti presenti in questa pagina promossa con gli hashtag #eBayConVoi e #StiamoAcasa.

La promozione è valida dal 19 marzo e si protrarrà per un mese, con termine ultimo le 23:59 del 19 aprile. Come dicevamo per approfittarne basta aggiungere nel carrello uno o più prodotti delle categorie idonee e poi, prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon PERVOI5EURO nel campo dedicato per ottenere lo sconto.

Nella pagina dei prodotti compatibili con l’offerta trovate una lista di cose che potrebbero fare al caso vostro come ad esempio il pacco di guanti in lattice per proteggersi dal coronavirus quando siete costretti ad uscire di casa, oppure le pastiglie per la lavastoviglie, set di colori ed acquerelli per far divertire i vostri bimbi in casa, cialde per la macchina del caffè, giochi da tavolo per ingannare la noia, morbidi accappatoi per la doccia, comode tute per girare in casa in libertà, guanti monouso, stendini e assciugapelli ma anche tanti prodotti alimentari a lunga scadenza come pacchi di pasta, scatolette di tonno, barattoli di sughi pronti e molto altro ancora.

E’ possibile portare a termine l’acquisto pagando direttamente con carta di credito o di debito oppure con PayPal. La promozione, lo precisiamo, è rivolta solo agli utenti di almeno 18 anni. Il buono sconto può essere riscattato soltanto in una singola transazione, pertanto se il prezzo di acquisto è inferiore all’importo del buono sconto, la differenza andrà persa.

Ricordiamo infine che eBay si riserva il diritto di sospendere, apportare variazioni o annullare in qualunque momento questa promozione nel caso in cui si verifichino circostanze che, a suo giudizio, lo rendano necessario, pertanto se siete interessati vi consigliamo di portare a termine l’acquisto nel più breve tempo possibile.