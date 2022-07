Thunderbird 102, migliora la gestione rubrica contatti del client di posta elettronica per Mac e PC

Gli sviluppatori Mozilla di Thunderbird hanno rilasciato un aggiornamento per l’apprezzato client di posta elettronica: la versione 102 (l’applicazione salta i numeri di versione per seguire la numerazione di Firefox) ora vanta migliori funzionalità per la rubrica integrata.

L’interfaccia dei Contatti è ora più chiara e ordinata, con più campi e il supporto per il formato vCard, e dunque la possibilità di importare nativamente dati da app e servizi di terze parti (file in formato .csv, .vcard, ecc.). Alla stregua delle preview card (che vediamo sui vari social), incollanado un link all’interno di un’e-mail sarà possibile convertirlo in una specie di card che mostra il contenuto del sito di provenienza.

L’interfaccia è stata un po’ rivista, con nuove icone e una barra laterale retrattile sulla sinistra della schermata principale che consente di spostarsi rapidamente da una sezione all’altra (email, contatti, calendari, ecc.). Anche l’intestazione dei messaggi è stata modificata e consebte di mostrare le informazioni più importanti.

Non mancano opzioni per mostrare l’immagine del profilo del mittente, visualizzare l’indirizzo di posta elettroncia completo, mostrare testo e icone, solo testo o solo icone. L’interfaccia rimane nel complesso vecchio stile, ma questo non spiace agli utenti affezionati al client di posta multipiattaforma.

Sul versante comunicazioni è stato migliorato il supporto nativo per OpenPGP, uno standard per la cifratura delle e-mail end-to-end. Thunderbird ora upporta il protocollo decentralizzato Matrix per messaggistica e VoIP e quindi la possibilità di comunicare con utenti che utilizzano altri client Matrix, come Element (ex-Riot.im).

Gli sviluppatori hanno riferito poche settimane addietro dell’arrivo di una versione per Android; per quanto riguarda iOS (iPhone) una possibile versione è allo studio ma ancora non c’è nulla di concreto.

I nuovi utenti possono scaricare il client dal sito ufficiale. Il requisito minimo su Mac è la presenza di macOS 10.12 o versioni seguenti. L’applicazione è gratuita e come sempre gli gli utenti sono invitati a fare donazioni per continuare a poter portare avanti lo sviluppo del programma.