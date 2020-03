Come impostare la qualità video di AppleTV+

Il servizio Apple TV+ vanta già numerosi abbonati, molti dei quali hanno approfittato dell’anno di abbonamento gratuito che può ottenere chi acquista o ha acquistato un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac a partire dal 10 settembre 2019.

“The Morning Show”, “See” e “For All Mankind” sono alcune delle serie originali più interessanti che tanti hanno già apprezzato e altre ancora sono in arrivo. Possiamo sfruttare il servizio di Apple da iPhone e iPad con una connessione WiFi. Apple offre una notevole qualità automatica per i video in streaming ma, volendo, è possibile regolare alcune impostazioni aggiuntive a seconda del dispositivo.

Da iPhone o iPad è possibile andare in Impostazioni, selezionare “TV” e da qui “Video di iTunes”; nella sezione “Qualità di riproduzione” possiamo impostare la qualità con le connessioni WiFi e con la rete dati cellulare. L’opzione “Migliore disponibile” permette di guardare video con la migliore risoluzione possibile permessa dalla connessione Internet; l’opzione “Buona” permette di guardare i video a una qualità inferiore risparmiando dati (utile con le connessioni dati cellulare).

È possibile modificare le impostazioni di riproduzione anche su tvOS andando su Impostazioni > App > TV. Anche su macOS Catalina è possibile modificare alcune impostazioni concernenti la riproduzione avviando l’app Apple TV e scegliendo TV > Preferenze.

La possibilità di regolare le impostazioni, è utile quando non possiamo sfruttare la nostra rete a banda (si suppone) larga; se, ad esempio, ci troviamo fuori casa, siamo collegati a qualche rete WiFi e non abbiamo banda a sufficenza, potrebbero verificarsi blocchi e rallentamenti. In questo caso possiamo temporaneamente impostare i video a una qualità inferiore, opzione utile anche per occupare meno banda. Tornando a casa, potremo reimpostare la qualità alla massima possibile.

Tutte le informazioni su contenuti, compatibilità e notizie tecniche su Apple TV + le trovate in questa sezione di macitynet.it