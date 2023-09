Come inviare foto e video in alta qualità su Telegram

Telegram è ormai una delle app di messaggistica più utilizzate, da sempre rivale di WhatsApp, che nel tempo ha saputo acquistare consensi per un numero di funzioni maggiori, oltre che per una maggiore versatilità.

Tra i tanti pregi di quest’app la possibilità di scambiare file di grandi dimensioni, con i propri amici, oltre ad avere chat segrete, possibilità di modificare o eliminare messaggi dopo averli inviati, il tutto senza preoccuparsi della sicurezza dei dati personali che rimangono assolutamente privati. Tuttavia, non molti conoscono una delle funzioni più utili di Telegram: utilizzare l’app per inviare foto e video in alta qualità. Ecco come fare.

Condividere file di grandi dimensioni con Telegram

Ormai sempre più smartphone consentono di scattare foto, e registrare filmati, di alta qualità. Lo sa bene soprattutto chi possiede un iPhone. Spesso, però, è difficile inviare foto e video senza ridurne la qualità sulle varie piattaforme di messaggistica. Fortunatamente, su Telegram si possono inviare i file originari, senza perdita di qualità.

L’invio di file non compressi assicura che, sia il mittente, che il destinatario ottengano foto e video della stessa qualità. Inoltre, su Telegram non ci si deve neppure preoccupare che i file siano troppo grandi, poiché l’app consente di scambiare file di grandi dimensioni senza troppe limitazioni. Grazie ai protocolli di sicurezza di Telegram, inoltre, i file sono assolutamente sicuri, così che non vi è rischio che qualcun altro possa accedervi.

Dimensioni massime su Telegram

Su Telegram, è possibile inviare singoli file fino a 2 GB. Questo supera i limiti di qualsiasi altra piattaforma di messaggistica. A titolo di confronto, su WhatsApp la dimensione massima del file consentita è di appena 16 MB per tutti i media, e 100 MB per i file condivisi come documenti.

Come inviare foto e video non compressi su Telegram

Da smartphone

Ci sono due modi per inviare file multimediali non compressi nell’app di Telegram. Per inviare foto e video di alta qualità dal proprio smartphone, è sufficiente seguire i seguenti passaggi, sia su iOS, che per Android:

Aprite la chat all’interno della quale volete condividere il file video o la foto;

selezionate l’icona allegato, quella a forma di graffetta, presente sul lato destro del campo messaggio:

selezionate File dalle opzioni presenti nella parte inferiore dello schermo;

Telegram offrirà altre tre opzioni per individuare i file da inviare: Archivio interno, Telegram e Galleria;

selezionate Galleria;

da qui, scegliere foto e video da inviare, quindi selezionate Invia.

Le foto e i video inviati seguendo i passaggi fin qui riportati saranno consegnati nella loro qualità originale.

Da Telegram Desktop

Se, invece, volete inviare foto e video non compressi utilizzando l’app di Telegram su PC o Mac, allora i passaggi da seguire sono i seguenti:

Aprite l’app desktop o web di Telegram;

aprite la chat in cui volete inviare i file;

seleziona l’icona di allegato;

selezionate i file che desiderate condividere. Quindi selezionate Apri;

nella finestra di dialogo su Telegram che si aprirà prima dell’invio, deselezionate la voce “comprimi l’immagine”;

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.