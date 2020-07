Come mettere in evidenza le conversazioni di iPhone in Messaggi su iOS 14

Con iOS 14, nell’app Messaggi di Apple è possibile mettere in evidenza una o più conversazioni. Una funzionalità tanto semplice quanto utile in special modo quando attraverso l’applicazione si gestiscono più comunicazioni, tra chat di gruppo e di lavoro ma anche i più semplici scambi di messaggi con un solo contatto. Se ne possono mettere in evidenza fino ad un massimo di nove conversazioni: superato questo limite sarà il sistema operativo ad impedire l’aggiunta del decimo ricordando di toglierne dalla lista preferiti almeno uno. Ma come si fa per creare questa speciale sezione?

Ora che la beta del nuovo sistema operativo è accessibile anche pubblicamente, se l’avete già installata sappiate che vi basta avviare l’app Messaggi e cliccare sul tasto Modifica visibile in alto a sinistra, quindi selezionare l’opzione Modifica messaggi in evidenza contrassegnata dal simbolo stilizzato di un pin. La stessa icona, questa volta di colore bianco pieno su sfondo giallo, comparirà al fianco di ciascuna conversazione in elenco: non vi resta che cliccare quelle desiderate per vederle comparire in una nuova area nella parte superiore dell’interfaccia.

Come dicevamo se ne possono aggiungere un massimo di nove, disposte a righe di tre. Ciascuna conversazione può essere riordinata a proprio piacimento con il semplice trascinamento della relativa scheda e qualora si desiderasse rimuoverla dalla sezione preferiti, anche solo temporaneamente, sarà sufficiente attivare nuovamente la modalità Modifica messaggi in evidenza e cliccare sul pulsante (-) in grigio.

In alternativa si può procedere manualmente attraverso un secondo metodo, che prevede l’accesso alla modalità Force Touch: tenendo schiacciata una conversazione in lista si aprirà l’anteprima insieme al relativo menu contestuale. Da qui basterà cliccare l’opzione Metti in evidenza NOMECHAT per aggiungerla alla nuova sezione in primo piano. Allo stesso modo, per rimuovere una chat, è possibile tenere premuto sull’icona e selezionare la voce Rimuovi NOMECHAT dalle conversazioni in evidenza visibile nel relativo menu contestuale.

N.B. Trattandosi di una versione beta del sistema operativo, alcune funzioni descritte in questo tutorial – come i nomi o la loro posizione nell’interfaccia – potrebbero differire dalla versione finale destinata al pubblico. Talvolta alcune voci possono anche apparire in lingua inglese perché non sono ancora state tradotte nella nostra lingua.

