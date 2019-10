Come nascondere la richiesta di aggiornamento a macOS Catalina

Apple ha rilasciato macOS 10.15 Catalina. Del nuovo sistema abbiamo parlato abbondantemente nei mesi passati evidenziando varie novità che trovate riassunte in questo nostro articolo. Non tutti possono passare al nuovo sistema per via dell’incompatibilità con le vecchie applicazioni a 32 bit e potrebbe essere una buona idea non aggiornare immediatamente per verificare con calma eventuali problemi e incompatibilità. Gli sviluppatori sono stati avvertiti da tempo ma non tutti hanno aggiornato i loro programmi e molti utenti potrebbero avere la necessità di usare ancora applicazioni di vecchia generazione.

Se per il momento non volete passare al nuovo sistema, potete disattivare il passaggio automatico andando in Preferenze di Sistema, selezionando “Aggiornamento Software”, da qui “Avanzate” e deselezionando la voce “Installa aggiornamenti macOS.

Se non volete vedere il messaggio che invita a effettuare l’update nella sezione “Aggiornamento Software” delle Preferenze di Sistema, basta aprire il Terminale e digitare il seguente comando:

softwareupdate --ignore "macOS Catalina"

La notifica che invita a eseguire l’update potrebbe apparire ancora ma potrete ignorarla. Potete ovviamente scaricare in qualunque momento macOS 10.15 Catalina dal Mac App Store o ripristinare il funzionamento precedente digitando dal Terminale il comando:

sudo softwareupdate --reset-ignored

(è necessario indicsre la password dopo aver premuito il tasto A Capo).

