Come proteggere i figli che utilizzano iPhone e iPad

I controlli parentali su iPhone hanno la funzione di proteggere i bambini nel momento in cui utilizzano iPhone o iPad. Permettono, infatti, di impostare a quali funzioni, app o contenuti i bambini possono (o non possono accedere). I controlli alla privacy di iPhone iPad permettono, non solo di bloccare che le app accedano alla posizione, contatto, calendari, promemoria, foto, microfono e altro ancora, ma anche di evitare che i propri figli cambino intenzionalmente o involontariamente queste impostazioni. Ecco come fare.

Per fare in modo che le diverse app non accedano a localizzazione, contatti, calendari, promemoria, foto, posizione, microfono, o altro ancora è sufficiente:

Attivare Tempo di utilizzo dall’apposito menù Impostazioni;

Cliccare su Restrizioni menù e Privacy;

All’interno di questo menù saranno presenti tutte le diverse voci sopra elencate, dalla localizzazione ai contatti, dai calendari ai Promemoria, e così via. Per ciascuna di queste voci è possibile scegliere tra “Consenti modifiche” e “Non consentire le modifiche”.

Se si sceglie di non consentire le modifiche, si bloccheranno le impostazioni

indicate per ciascuna app in quella pagina, impedendo alle nuove app di utilizzare l’accesso a localizzazione, piuttosto che al calendario, piuttosto che alle foto e così via.

Per ciascuna categoria tra localizzazione, contatti, foto, calendario e altre, è possibile impostare i diversi comportamenti delle singole app. Scorrendo in fondo alla pagina è possibile, infatti, scegliere per ciascuna applicazione se consentire o meno l’accesso ai vari dati. In questo modo si sceglierà per singola app.

