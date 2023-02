Apple TV plus non bada a spese per la spettacolare serie Extrapolations

Extrapolations – Oltre il limite, la serie drammatica incentrata sugli impatti del prossimo futuro del cambiamento climatico, arriverà presto su Apple TV+. L’uscita è prevista per il mese prossimo, mentre adesso è già disponibile il primo trailer di lancio, che mostriamo in basso.

Il cast è pieno di grandi nomi. Tra le star presenti nello spettacolo ci sono, infatti, Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Tobey Maguire e Murray Bartlett, recentemente apparso in The Last of Us.

La serie di otto episodi racconterà “storie intrecciate su amore, lavoro, fede e famiglia”, secondo la descrizione di Apple. Gli episodi presentano un futuro prossimo dove gli effetti devastanti del cambiamento climatico sono ormai parte della quotidianità. In totale racconteranno otto storie da tutto il mondo, che si intrecciano tra loro. Ogni storia è unica, ma la lotta per il futuro, si legge nella descrizione, è universale.

Dato il cast e il trailer ricco di effetti visivi, è chiaro che Apple non ha dato a spese. La clip rilasciata mostra una versione futura di Manhattan protetta dal mare da imponenti mura che la circonano completamente, suggerendo una tecnologia che potrebbe consentire agli esseri umani di “prosperare” in un mondo ulteriormente devastato dai cambiamenti climatici.

La nuova serie di Apple TV+ Extrapolations – Oltre il limite è stata creata dallo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo Scott Z. Burns, lo scrittore di Contagion e produttore di An Inconvenient Truth. I primi tre episodi debutteranno su Apple TV+ il 17 marzo, con i restanti cinque che saranno rilasciati su base settimanale.

