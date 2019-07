Trova Amici iOS, come ricevere notifiche quando vanno e vengono da un luogo

Tra le tante applicazioni che Apple ha potenziato, e migliorato, con il tempo, anche Trova Amici; si tratta di un servizio basato sulla localizzazione, che permette di conoscere l’esatta posizione di amici e familiari all’interno di Mappe.

In questa guida focalizzeremo l’attenzione su un aspetto, ossia come ricevere notifiche quando un proprio amico lascia un determinato luogo, o arriva in una data posizione.

La prima cosa da fare è aprire l’applicazione Trova Amici disponibile sul proprio dispositivo. Da questa schermata sarà necessario cliccare sulla voce Tutti gli Amici, e invitare i propri amici, attraverso un indirizzo collegato ai rispettivi account Apple.

A questo punto, si potrà cliccare sull’amico invitato e, attraverso la cove “Chiedi di Seguire“, sarà possibile inviare una richiesta per seguire la sua posizione.

Sarà necessario che quest’ultimo accetti l’invito, e che desideri condividere con voi la sua posizione. Fatto ciò, sempre all’interno della scheda di questo contatto, si dovrà cliccare sulla voce “Avvisami“. Questa finestra permetterà di impostare le notifiche, quando il contatto andrà via da un determinato luogo, o vi farà ritorno. Naturalmente, spetterà a noi individuare l’area entro la quale far operare le notifiche.

Sarà possibile digitare una via, e successivamente, scegliere il raggio al di là del quale far scattare la notifica. In questo modo, non appena l’utente lascerà questo raggio d’azione, o vi farà ritorno, partirà una notifica che ci avviserà dello spostamento.

La procedura di condivisione della propria posizione può essere limitata nel tempo. Infatti, quando si invita qualcuno per la prima volta, sarà possibile scegliere se condividere la posizione per sempre, per un’ora o solo fine a fine giornata. In questo modo, non si corre il rischio di vivere in un “grande fratello” perenne.

Su macitynet.it trovate centinaia di tutorial per iPhone e iPad: partite da questa pagina.