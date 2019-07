Su YouTube Music si passa adesso da audio a video senza interruzioni

Nel tentativo di portare quanti più utenti possibili, sottraendoli così a Spotify e Apple Musiv, YouTube Premium e Music Premium aggiungono una importante funzione al proprio servizio musicale: il passaggio da una canzone a un video senza alcuna soluzione di continuità. Sarà possibile passare tra audio e video senza pause o interruzioni.

E così, da oggi, quando si ascolterà un brano su YouTube Music, l’app visualizzerà un’icona nella parte superiore dello schermo se è presente un video musicale relativo a quella canzone. Toccando l’icona l’utente verrà indirizzato immediatamente al video, senza che la canzone subisca delle interruzioni. Questa novità funzionerà per oltre cinque milioni di video musicali già presenti sulla piattaforma.

In ogni caso, se l’utente non è interessato alla visualizzazione dei video, come viene spiegato anche nel posto ufficiale sul blog YouTube, sarà possibile disattivare l’opzione per riprodurre video musicali dalle impostazioni. Disattivando tale funzione sarà possibile continuare a passare tra video e audio in modo tradizionale, ma in questo caso, lo switch comporterà interruzioni o lunghe pause, disturbando senza dubbio l’ascolto.

Per approfondire sul nuovo servizio musicale YouTube vi rimandiamo ala nostra prova, dove vi spieghiamo perché darà del filo da torcere ai competitor.