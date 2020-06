Logitech Keys-To-Go, tastiera perfetta per iPad e iPhone: solo 39,99 €

Se avete appena acquistato un iPad di qualunque tipo e pensato di usare, magari non intensivamente, una tastiera per scrivere, navigare, usare fogli di calcolo, su Amazon trovate è in forte sconto sconto, solo 39,99 € la Logitech Keys-To-Go, una tastiera compatta e sottile di Logitech pensata per essere utilizzabile ovunque, e specialmente pensata per iPad oltre che per un iPhone

Keys-To-Go ha dimensioni contenute in 137 x 242 mm x 6 mm, con un peso di 180 g. La batteria integrata promette un’autonomia fino a tre mesi con una singola ricarica. Per dimensioni e peso sta comodamente nella tasca della giacca, in borsa o nella ventiquattrore. Il materiale di rivestimento denominato FabricSkin è resistente, facile da pulire e protegge la tastiera dalle cadute e dagli schizzi.

Aspetto importante: la tastiera è di formato QWERTY, quindi è perfetta per il nostro mercato e consente di scrivere velocemente e di avere sotto mano tutti i tasti che un italiano si attende. In più offre anche i tasti funzione per accedere direttamente a taglia, incolla, copia, fare la ricerca e così via.

La tastiera sul mercato arriva a costare una sessantina di euro e ache se è possibile acquistarla a meno, nessuno la vende come fa Amazon a 39,99 euro. Spedizione inclusa.