Come usare Apple Watch senza occhiali da vista

Molte persone che portano occhiali da vista preferiscono allenarsi o praticare sport senza occhiali oppure usando lenti a contatto per via delle difficoltà incontrate svolgendo alcune attività fisiche: in questi casi la pratica ma poco nota funzione zoom di Apple Watch può tornare utile.

A parte problematiche legate alla visione che occhiali e lenti a contatto potrebbero comportare con alcune attività sportive (occhiali che cadono, distorsioni nelle immagini percepite), altri problemi potrebbero derivare dal sudore, dai movimenti, da determinati ambienti (es. in piscina), dall’aria (facendo jogging o equitazione l’aria potrebbe asciugare le lenti causando irritazione).

Apple Watch è eccezionale per chi si allena, e permette di monitorare la propria attività fisica con l’app Allenamento, tenendo conto di diverse tipologie di attività (camminata, corsa, bici, vogatore, ellittica, ballo, pilates, ecc.), evidenziando elementi quali passo, distanza percorsa, dislivello, calorie bruciate e altro ancora.

Una funzione poco nota da alcuni utenti di Apple Watch è lo zoom, utile per molte persone per consentire di leggere lo schermo anche quando non indossano gli occhiali. Di seguito vi spieghiamo come ingrandire lo schermo, migliorando l’accessibilità per chi ha difficoltà a leggere scritte piccole:

Su Apple Watch aprite Impostazioni (l’icona a forma di rotella dentata) Selezionate Accessibilità, attivate lo Zoom

Quando lo zoom è attivo è possibile fare un doppio tocco con due dita per ingrandire, quindi ruotare la corona digitale per regolare la vista. Per regolare l’ingrandimento basta toccare due volte e tenere premuto con due dita, quindi trascinare le dita verso l’alto oppure verso il basso sullo schermo. Per limitare la percentuale di ingrandimento, è possibile toccare il pulsante + o – sul cursore “Livello zoom massimo”.

A questo punto durante gli allenamenti, è possibile ingrandire lo schermo toccando due volte con due dita lo schermo di Apple Watch. È anche possibile spostarsi in qualsiasi punto dello schermo (trascinando due dita sullo schermo) e ruotare la Digital Crown per spostarsi nell’intera videata, a destra e a sinistra, in alto o in basso. Un piccolo pulsante dello zoom visualizzato mostra in quale punto della pagina ci troviamo.

Altro utile suggerimento con Apple Watch per chi preferisce togliere gli occhiali durante l’allenamento è ricorrere alla funzione degli avvisi vocali, la funzione che pronuncia i traguardi degli allenamenti tramite l’altoparlante integrato, oppure da un dispositivo Bluetooth connesso.

