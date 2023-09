Con EKIY A2 togliete il filo ad Android Auto

Se volete collegare il telefono all’Android Auto via wireless ma il vostro sistema dispone solo del collegamento via cavo, vi basta acquistare EKIY A2. In tal caso tenete d’occhio l’offerta attualmente in corso perché vi permette di pagarlo meno di 30 Euro.

Anziché collegare il telefono ad Android Auto non dovete far altro che collegarci questa scatolina (è molto piccola: misura 6 x 6 x 1,3 centimetri) e il gioco è fatto: vi abiliterà infatti il collegamento senza fili e potete scegliere tra il Bluetooth 5.0, quindi in pieno risparmio energetico, oppure il WiFi a 5.0 GHz, che è una banda molto alta e quindi meno frequentata dai dispositivi tecnologici.

Avere a disposizione uno o l’altro vi permetterà anche di usare l’hotspot del telefono per connettere un computer o un tablet a Internet e navigare durante i viaggi in modo da far lavorare un passeggero o intrattenere i bambini coi film in streaming.

Questo sistema vi farà mantenere il pannello originale del dispositivo di infotainment, senza quindi dover installare chissà quale software o dovervi abituare a nuove interfacce: resteranno attive infatti quelle previste dalla vostra automobile, controlli fisici inclusi, in modo da poter continuare a controllare la musica e tutto il resto anche dai comandi al volante.

L’unico requisito è avere almeno la versione 10 di Android, e magari date un’occhiata all’elenco delle autovetture compatibili, anche se il produttore assicura il funzionamento col 98% delle auto attualmente in commercio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 39,22 € potete risparmiare il 29% spendendo 27,60 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.