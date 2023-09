In Italia, nel 2022, oltre 21.000 tonnellate di batterie e carica batterie portatili non sono stati riciclati, erroneamente gettati tra i rifiuti domestici, abbandonati o relegati nei dispositivi non funzionanti. E’ su questa premessa che nasce il concorso VARTA Loves Recyclers è il concorso che promuove la cultura del riciclo.

Questi numeri fanno sì che solo il 32% del totale venga correttamente riciclato e immesso nuovamente al consumo, una percentuale inferiore alla media europea del 33,50%. Tuttavia, entro il 2030, il numero di dispositivi che raggiungeranno il fine vita aumenterà di 7 volte a livello globale, portando a una crescita del 580% nella domanda complessiva di batterie e alla necessità di promuovere il riciclaggio.

La sostenibilità e l’innovazione sono, dunque, al centro del nuovo concorso indetto da VARTA, competitor ben noto nel settore dell’energia portatile, noto anche ai possessori di iPhone. L’azienda tedesca ha deciso di coinvolgere il pubblico in un divertente quiz e offre la possibilità di vincere un viaggio per due persone in Islanda, per esplorare i meravigliosi paesaggi naturali. Per partecipare, è sufficiente seguire i canali social di VARTA Italia e rispondere alle domande sul sito vartalovesrecyclers.it dopo aver consultato la sezione dedicata al riciclaggio delle batterie sul sito di VARTA.

A corredo del concorso, VARTA ricorda che le batterie scariche contengono materie prime preziose, come acciaio, zinco, ferromanganese, nichel, cobalto e rame, che possono essere riutilizzate. Per promuovere un corretto smaltimento e risparmiare risorse nell’ambiente, è fondamentale dunque essere ben informati.

Proprio questo è l’obiettivo del concorso “VARTA loves Recyclers”, che inizierà il 1° settembre e mira anche a testare le conoscenze dei consumatori sul riciclaggio.

Il sito di VARTA offre una serie di curiosità relative al riciclo. Ad esempio, con soli 13 batterie riciclate, si scopre che è possibile realizzare una montatura per occhiali, con meno di 150 batterie si può avere una sveglia e con 1400 batterie si può ottenere una bicicletta. Inoltre, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, se le pile di un dispositivo ad alto consumo smettono di funzionare, potrebbero ancora essere utilizzate in un dispositivo a basso consumo.

Attraverso questo concorso è possibile dimostrare un atteggiamento di “game changing”, ossia la volontà di aprire la mente e riscrivere le piccole norme di comportamento quotidiano per creare un futuro più luminoso.