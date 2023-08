Ford, assunto ex dirigente Apple per sistema a mani libere durante la guida

Peter Stern, dirigente che in precedenza lavorava per Apple supervisionando Apple TV+ e iCloud, è il nuovo presidente della divisione Ford che non si occupa espressamente di guida autonoma ma di un sistema che consente la guida a mani libere in autostrada.

Dell’arrivo di Peter Stern in Ford riferisce quest’ultima in un comunicato. Stern è stato sei anni in Apple (era arrivato nel 2016); il suo ultimo ruolo a Cupertino era vice presidente dei Servizi e rispondeva direttamente a Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple.

Stern ha lasciato Apple a gennaio 2023 e all’epoca aveva riferito ai colleghi di voler passare più tempo sull’East Coast statunitense.

Stern è stato ora nominato a capo della Ford Integrated Services division, divisione che l’azienda indica come interessata ad “attuare customer experiences di valore basata sul software”, per Ford Blue (l’attività che si occupa di veicoli ad alimentazione convenzionale), Ford Model (divisione che si occupa di veicoli elettrici, software, tecnologie e servizi per quelli connessi per l’Ovale Blu) e Ford Pro (brand dedicato ai veicoli commerciali).

“Amo creare nuove attività di servizi e questa è un’opportunità perfetta per fare esattamente questo”, dichiara Stern nel comunicato diramato dalla automobilistica statunitense. “L’industria automobilistica sta vivendo una trasformazione senza precedenti, dai motori a gas, ai veicoli elettrici, e dalla guida con conducente a quella autonoma. Allo stesso tempo, le basi per la differenziazione si stanno spostando dal solo veicolo all’integrazione di hardware, software e servizi. Ci troviamo nel mezzo di qualcosa di carattere veramente storico e sono particolarmente fortunato di trovarmi in Ford che pensa alla democratizzazione della tecnologia automobilistica da 120 anni e continua a farlo”.

Il compito di Stern, come accennato, è quello di dirigere la divisione che si occupa di BlueCruise, sistema avanzato di assistenza alla guida che permette al conducente di viaggiare su alcuni tratti autostradali senza dover tenere le mani sul volante (ovviamente sempre prestando attenzione alla guida). Questo sistema “hands-free” ha già ottenuto il via libera negli Stati Uniti, in Canada e anche da parte Ministero dei Trasporti del Regno Unito: i proprietari dell’elettrica Mustang Mach-E su cui è presente BlueCruise possono sfruttare questo sistema su circa 3.700 km di autostrade in Inghilterra, Scozia e Galles.

Nei suoi sei anni trascorsi in Apple (era arrivato a settembre 2016), Stern ha contribuito a prodotti quali Arcade, Libri, Apple One, News+, Fitness+, iCloud+. Prima di arrivare in Apple era stato dirigente per Time Warner Cable. I colleghi lo descrivono come un uomo “brillante a sangue freddo”.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.