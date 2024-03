Con FRITZ!App la casa diventa ancora più smart

FRITZ! è sicuramente un brand noto per i suoi router FRITZ!Box, ma con la nuova versione della FRITZ!App Smart Home la piattaforma fa un grosso passo in avanti per rendere la propria casa ancora più smart, grazie alla introduzione di una funzionalità di geofencing che consente agli utenti di controllare i dispositivi Smart Home in modo automatico.

Questa funzione permette agli utenti di definire delle zone virtuali all’interno dell’app, consentendo così di gestire agevolmente luci e prese di corrente in aree specifiche. Questo vuol dire che quando l’utente entra, o esce, da queste zone, utilizzando i dati di localizzazione GPS dello smartphone o del tablet, vengono eseguite automaticamente azioni predefinite impostate.

Questa nuova funzionalità è ora disponibile nella FRITZ!App Smart Home sia per dispositivi Android che iOS.

Il FRITZ!Box rileva la posizione dello smartphone tramite GPS all’interno delle zone definite dall’utente e quando si entra o esce da queste zone, il FRITZ!Box avvia automaticamente le azioni Smart Home predefinite.

Ad esempio, quando si esce di casa, è possibile programmare lo spegnimento automatico delle luci e degli altri dispositivi che consumano energia. È inoltre possibile configurare notifiche push che vengono attivate quando si entra o si esce dalle zone stabilite. Gli unici requisiti richiesti per utilizzare questa funzione sono l’attivazione dei servizi di localizzazione, una connessione internet attiva e un dispositivo compatibile con iOS 17 o Android.

La FRITZ!App Smart Home visualizza i dispositivi FRITZ! Smart Home in modo particolarmente chiaro, ciascuno sulla sua casella, permettendo anche di personalizzare la disposizione dei dispositivi Smart Home secondo i propri desideri personali: basta posizionare il dito su una casella fino a quando non si allenta e spostarlo nella posizione desiderata.

Potere scaricare FRITZ!App Smart Home gratis su App Store direttamente a questo indirizzo; l’app è compatibile sia con iPhone, che con iPad, così da trasformarlo nell’hub di controllo della vostra casa smart.