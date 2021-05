Con gli Hisense Days cambiate il TV con un 55″ a partire da 449 euro

Nel 2022 chi ha un vecchio televisore che non supporta il segnale DVB-T2 dovrà necessariamente acquistare un decoder oppure sostituirlo del tutto, ma già a partire da settembre in alcune regioni italiane viene avviata la fase 1 dello switch-off: chi propende per cambiare direttamente il TV, farebbe bene a dare un’occhiata alle offerte di Hisense attualmente attive su Amazon dove è possibile comprare degli ottimi televisori con prezzi a partire da 449 euro.

Tutti i modelli presenti in questa pagina così come quelli citati a fine articolo attraverso le schede in elenco sono compatibili con il nuovo segnale DVB-T2 anche perché, per legge, i produttori sono obbligati a vendere televisori con dentro le nuove antenne già dal 2017. Ma chi, come detto, ha comprato un TV prima di questa data potrebbe doverlo cambiare o affiancargli un decorder nel momento in cui sarà spento il vecchio segnale in favore del nuovo.

Tra i modelli in promozione quello con lo sconto maggiore è Hisense 50U71QF, che anziché 799 euro lo si può comprare per 549, risparmiando quindi oltre il 30%. Si tratta di uno Smart TV con tutto quel che ci si può aspettare da un buon televisore di ultima generazione: monta un pannello ULED 4K da 50 pollici con tecnologia Quantum Dot, Dolby Vision HDR10+, audio Dolby Atmos ed è integrato l’assistente vocale Alexa.

Il TV scontato con il prezzo più basso invece è Hisense 55AE7000F, che al momento costa 449 euro. E’ uno Smart TV con schermo LED 4K da 55″, HDR10+, audio Dolby DTS e anche qui c’è Alexa integrato. Quello invece con lo schermo più grande è Hisense 70AE7010F, ed è uno Smart TV con schermo LED 4K da ben 70 pollici. Le tecnologie principali impiegate sono le stesse del TV precedente da 449 euro, solo che qui lo schermo come detto è molto più grande, perciò il prezzo in offerta è di 699 euro (anziché 849, si risparmia quindi il 18%).

Per sapere tutto quel che c’è da sapere sul DVB-T2, quando bisogna cambiarlo, chi deve cambiarlo, come e perché, può fare riferimento alla guida che abbiamo scritto in proposito. Per dare uno sguardo a tutti i TV Hisense in promozione invece basta cliccare qui: di seguito trovate invece l’elenco dei migliori modelli in promozione.

