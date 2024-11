Con iOS 18.2 Apple permetterà di cambiare l’app di default per i pagamenti contactless

Pubblicità

Da ottobre Apple ha integrato nella beta di iOS 18.2 una sezione “App di default” in iOS (richiamabile da Impostazioni > App > App di default), un elenco di app che verranno usate automaticamente da iPhone per inviare mail, navigare sul web e altro ancora.

Da “App di default” è ora possibile scegliere anche l’app contactless di default, selezionando anche un’app diversa dal Wallet di Apple.

La nuova opzione era stata promessa da Apple ad agosto ed è presente nelle ultime beta di iOS 18.2, versioni preliminari del futuro aggiornamento di iOS disponibile per sviluppatori e alcuni beta tester.

La novità è probabilmente legata a correzioni di regolo stabilite dal Digital Markets Act (DMA). A luglio di quest’anno la Commissione Ue aveva accettato l’offerta di Apple per aprire ai rivali l’accesso alla tecnologia ‘tap to pay’ sugli iPhone utilizzata per i pagamenti contactless. Bruxelles aveva lamentato “preoccupazioni” in materia di concorrenza, chiedendo di aprire a terzi.

Permettendo di usare servizi terzi come app di default per i pagamenti contactless, Apple apre ai concorrenti che potranno competere alla pari con Apple Pay per i pagamenti con l’iPhone, dando maggiore scelta ai consumatori, come aveva chiesto al responsabile dell’antitrust Ue, Margrethe Vestager, evidenziando gli impegni “vincolanti” della Casa di Cupertino.

La mossa di Apple è obbligatoria per evitare pesanti sanzioni (fino al 10% del suo fatturato annuo mondiale totale). La contestazione della Commissione risale al 2022, quando Bruxelles puntò il dito contro Apple per aver tagliato fuori i rivali dal suo popolare sistema di pagamento tramite iPhone. L’antitrust aveva stabilito che Apple godeva di una posizione dominante limitando l’accesso ai chip ‘tap-as-you-go’ o alla tecnologia near field communication (Nfc) che consente ai dispositivi di interconnettersi entro un raggio molto breve, per favorire il proprio sistema di pagamento.

Il problema sarà risolto con l’imminente aggiornamento a iOS 18.2. Come accennato, nel momento in cui scriviamo l’aggiornamento a iOS 18.2 è distribuito come beta; la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare all’inizio di dicembre insieme a tvOS 18.2, macOS 15.2, iPadOS 18.2, ecc.