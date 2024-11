Daisy è la nonna virtuale che fa perdere tempi ai truffatori telefonici

Pubblicità

O2, operatore britannico di telefonia mobile, ha creato “Daisy“, una nonna virtuale che ha lo scopo di far perdere tempo ai truffatori telefonici, trattenendoli più a lungo possibile al telefono e impedendo loro di truffare persone reali.

Gli utenti possono segnalare le chiamate di truffatori chiamando un numero dedicato o mediante SMS al 7722, numeri che verranno controllati e aggiunti alla lista dei target da far parlare con la nonna virtuale.

Come è facile immaginare, l’idea è di far perdere tempo agli scammer. Daisy riproduce il comportamento stereotipato di una signora molto anziana: parla piano, sembra ingenua, non capire alcune domande, ha una pazienza infinita, non si arrabbia, tende a perdere il filo della conversazione, comincia a parlare di nipoti, animali domestici e dei suoi hobby… tutto con l’unico scopo di far perdere tempo agli scammer, salvando nel frattempo qualche persona reale, tempestata da chiamate di telemarketing.

A quanto pare, Lenny è riuscita in molti casi a trattenere i truffatori al telefono anche un’ora, facendo arrabbiare questi ultimi che si ritrovano alla fine con un pugno di mosche, rendendosi conto solo alla fine di avere perso inutilmente tempo, senza ottenere nulla.

L’AI di Daisy (addestrata con registrazioni di vere chiamate truffa) analizza velocemente quanto il truffatore sta dicendo, prepara una risposta e tasforma il testo in voce, dando al truffatore l’impressione di parlare con una persona vera ma esasperante.

Nel Regno Unito non esiste il “Registro pubblico delle opposizioni”, servizio che in Italia dovrebbe permettere al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. Nonostante l’esistenza di questo Registro, possiamo confermare che anche iscrivendosi le chiamate molestie continuano enon sembra esserci modo per far terminare l’incubo delle chiamate indesiderate sui cellulari e ai numeri fissi a tutte le ore della giornata: molti call center chiamano dall’estero ignorando o non rispettando l’obbligo di verifica presso il registro delle opposizioni.

Non esiste ancora un metodo sicuro al 100% per non continuare a essere bersagliati dalle chiamate commerciali degli operatori per la vendita di beni e servizi, e sono tanti quelli che ormai non rispondono alle chiamate di numeri sconosciuti, unico sistema per rimanere in pace.

Secondo dati recenti del Codacons, su 2,7 milioni di iscritti, circa 1,3 milioni di persone continuano a ricevere telefonate di marketing aggressive. Il 40% circa delle telefonate commerciali ricevute dagli utenti propone contratti di forniture per luce e gas, mentre il 32% è legato al mondo della telefonia.