Con l’IP dedicato di Surfshark dite addio ai CAPTCHA

I vantaggi della protezione VPN ora si possono fondere con quelli di un IP fisso: grazie all'[IP dedicato offerto da Surfshark][ki] gli utenti possono infatti beneficiare di un indirizzo univoco utilizzabile solo dal proprietario, ottenendo quindi lo stesso IP ogni volta che ci si connette ad un server VPN.

Questo significa poter accedere ai servizi sensibili ai cambiamenti di IP ma anche evitare le richieste di captcha, e non solo: continuate pure a leggere se volete sapere come funziona.

Come funziona l’IP dedicato di Surfshark

Innanzitutto va detto che funziona con tutti i protocolli di connessione (WireGuard compreso), perciò non si è vincolati dal dover scegliere tra la velocità del sito e l’IP fisso; e funziona anche su router e TV, quindi protegge tutta la famiglia. Inoltre tutti i propri dispositivi (senza limiti nel numero) possono condividere lo stesso indirizzo IP e avere così la protezione VPN con l’IP dedicato.

Si possono anche scaricare i file di configurazione dell’IP dedicato di Surfshark per le connessioni manuali, inclusi router e altri dispositivi IoT, impedendo a chiunque altro di usare in modo improprio l’IP dedicato e non doversi così preoccupare se un determinato IP viene bloccato su alcuni servizi.

Quando molte persone condividono lo stesso server VPN capita poi che i siti web possano identificare le richieste come provenienti da robot e quindi si potrebbero ricevere più richieste di inserimento di codici CAPTCHA: invece con l’IP fisso questo problema non si presenta.

C’è anche da considerare il fatto che alcuni siti web sono particolarmente sensibili ai cambiamenti di IP, oppure non funzionano affatto se si utilizza una VPN: con l’IP dedicato invece non si corre questo rischio perché l’indirizzo rimane sempre uguale, pur restando privato.

Come qualsiasi altro server VPN questo tipo di IP è in grado di criptare il traffico internet e nascondere la propria posizione, tuttavia essendo collegato alla email c’è meno privacy rispetto a un IP condiviso: chi lo desidera però può selezionare l’opzione anonima dopo l’installazione in modo da rimuovere il collegamento tra IP dedicato e email, e a quel punto nemmeno Surfshark saprà mai qual è l’IP che si sta usando.

Per il momento l’azienda offre posizioni IP dedicate per Amsterdam, Londra, Los Angeles, New York, San Jose e Dallas, ma si sta già lavorando per aggiungere all’elenco anche Francoforte, Tokyo, Hong Kong, Milano, Johannesburg, Toronto, Sydney e Parigi.

A chi serve

Sulla base di quanto detto è chiaro quindi che l’IP dedicato è utile principalmente a chi trova fastidiosi i CAPTCHA, ma anche a chi usa l’online banking con una VPN e a chi accede a determinati contenuti da remoto e non vuole incappare nel rischio di venire bloccato dai servizi che si utilizzano abitualmente.

Per il resto, i normali server VPN sono più che sufficienti per navigare sicuri e protetti, in totale anonimato.

Come si ottiene l’IP dedicato di Surfshark

L’IP dedicato di Surfshark si può comprare a partire da 3,75 € al mese, a patto che si abbia (o si acquisti prima) un abbonamento a Surfshark o Surfshark One: una volta effettuato l’accesso a my.surfshark.com, basterà cercare la sezione “IP dedicato” e cliccare su “Aggiorna”.