Apple Watch 8 ricondizionato, garantito da Amazon scontato del 27%

Apple Watch 8 ad un prezzo top? Detto, fatto su Amazon potete comprare la versione da 45mm a 399 euro in una versione ricondizionata e garantita da Amazon.

Quello che vi segnaliamo è l’ultimo modello degli smartwatch della Mela, rilasciato lo scorso settembre accanto ad Apple Watch SE 2022 e alla vera novità dell’anno, Apple Watch Ultra. Esteticamente è identico ad Apple Watch 7 con cui condivide forma, dimensioni e sostanzialmente anche le prestazioni. La differenza principale è nel processore che non fornisce uno piccolo spunto in più ma soprattutto supporta un paio di funzioni esclusive che Apple Watch 7 non presenta: la misurazione del ciclo di fertilità femminile e il rilevamento incidenti.

Caratteristiche principali

Ecco qui di seguito come Amazon presenta brevemente le caratteristiche principali di Apple Watch 8:

Sensore di temperatura

Misura l’ ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Funzioni avanzate per la sicurezza , come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”

App Allenamento migliorata, con parametri ancora più evoluti e nuovi modi di fare sport

App Bussola ridisegnata, con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”

Con Apple Watch puoi calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone