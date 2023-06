Passkey con Paypal, l’accesso senza password arriva in Italia su iPhone e Android

Paypal porta Passkey, la tecnologia che permette di sbarazzarsi delle password, in Italia allargando la funzionalità che si era per la prima volta affacciata sulla piattaforma di pagamento negli Stati Uniti lo scorso ottobre.

Apple aveva per la prima volta presentato Passkey lo scorso anno quando ne aveva parlato alla WWDC 2022. Successivamente anche Google ha deciso di adottare le passkey che del resto – come ricorda PayPal stessa – sono uno standard creato da FIDO Alliance e dal World Wide Web Consortium, progettato per sostituire le password con coppie di chiavi crittografiche e utilizzando credenziali digitali, come i sensori biometrici, tra cui impronte digitali, riconoscimento facciale e PIN o pattern.

Come funziona Passkey su PayPal

Per chi usa iPhone, iPad o Mac passkey funzionerà in maniera familiare. «Quando i clienti idonei accedono a PayPal.com con Safari – spiega Paypal – utilizzando le proprie credenziali PayPal esistenti, avranno la possibilità di Creare una passkey. Dopo aver verificato con successo le credenziali esistenti, ai clienti verrà richiesto di autenticarsi con Face ID o Touch ID per creare la passkey».

In termini pratici la password sarà sostituita dal sistema di autenticazione biometrica e sul server di destinazione di Paypal non ci sarà la password il che rende di poco valore per un hacker provare a scardinare il server per rubare le password. La password (che continua ad esistere come chiave crittografica) non lascia infatti mai il dispositivo dell’utente ed è legata a quella singola applicazione o sito Internet.

Una volta create le passkey vengono sincronizzate con iCloud Keychain (obbligatorio attivarlo) assicurando una relazione solida e privata tra il cliente e il proprio dispositivo e un’esperienza di accesso facile per gli utenti PayPal con dispositivi dotati di iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura o versioni successive.

Quando si ha un dispositivo non compatibile con Passkey, sarà possibile utilizzare iPhone come chiave supplementare per attivare la funzione Passkey; basterà scansionare un apposito codice QR.

Passkey con Android

Chi ha un dispositivo Android con Android versione 9 o successiva dovrà invece:

Accedere a PayPal con il browser Chrome dal proprio dispositivo Android 9+, utilizzando le credenziali esistenti.

L’opzione “Crea una passkey” può apparire insieme alle informazioni sulle passkey. Oltre che utilizzando le credenziali esistenti, all’utente verrà richiesto di autenticarsi nello stesso modo in cui è solito sbloccare il dispositivo, il che creerà la passkey.

Successivamente, l’utente sarà reindirizzato alla schermata iniziale di PayPal. Al successivo accesso sarà possibile iniziare a utilizzare la passkey sui dispositivi Android 9+.

Le passkey saranno introdotte in Italia nel corso delle prossime settimane. Per maggiori informazioni sull’utilizzo delle passkey su PayPal, cliccate qui