Con Livall BH60SE il casco da bici è sempre più smart

BH60SE è il casco intelligente leggero multifunzionale, che combina visibilità e connettività. Ovviamente, non rinuncia alla sicurezza di chi lo indossa, grazie ad un set di luci e indicatori LED nascosti sul retro, che si attivano, e dunque risultano visibili solo quando vengono attivati.

Grazie al telecomando da manubrio, agli altoparlanti stereo e alla tecnologia Bluetooth per il collegamento allo smartphone, il casco BH60SE è praticamente il casco perfetto per il ciclista moderno.

Come già accennato, l’accessorio integra auricolare e microfono, grazie ai quali è possibile effettuare o ricevere istruzioni di navigazione, così come chiamate senza interferenze.

Ovviamente, sebbene si tratti di un casco intelligente per nativi digitali, non rinuncia al classico design dei caschi da ciclisti. BH60SE pone l’accento sulle moderne tendenze dei caschi da bici, con una forma fortemente aerodinamica, che non rinuncia alla eleganza.

Il caso, peraltro, è in grado di mettere in sicurezza il ciclista quando rileva un qualsiasi incidente, grazie al suo sensore di caduta integrato. In caso di incidente, infatti, invia un messaggio di SOS, allertando dunque i propri cari. Non solo, la funzione di avviso SOS invia la posizione sulla mappa, dopo un conto alla rovescia di 90 secondi.

Tra le principali caratteristiche, la presenza di 14 LED RGB sul retro, che si accendono all’occorrenza. Anzitutto, si accendono quando si pedala e aiutano a rendere il ciclista più visibile alle auto che seguono, dunque mettendolo al sicuro anche durante una passeggiata notturna. Inoltre, fungono da indicatori direzionali per svoltare, così da indicare a chi si trova dietro la direzione che si vuole intraprendere.

L’altoparlante Bluetooth, invece, consente di ascoltare la musica durante la pedalata, così da non doversi estraniare dal traffico per via di auricolari in ear. Ancora, BH60SE funzionerà come walkie-talkie, permettendo ai ciclisti di un gruppo di comunicare tra loro a mani libere. Questo funziona tramite la companion app LIVALL, e si serve della connessione dati 4G.

Il casco si ricarica tramite micro USB, e impiega circa 3 ore, per poi fornire un’autonomia di 10 ore circa, con luci luci predefinite, e circa 3-6 ore con musica e luci predefinite.

Il casco pesa appena 310 grammi, ed è idoneo per una circonferenza della testa di 55-61 centimetri. E’ anche impermeabile IPX4, e include nella confezione il telecomando BR80 da manubrio.

Lo si può acquistare su Amazon, peraltro, in questi giorni, ad un prezzo scontato rispetto al listino originale. Costa 110 euro direttamente a questo indirizzo.

Se amate la mobilitò smart, non perdetevi questo articolo in cui consigliamo i migliori accessori per monopattini e bici.