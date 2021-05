iOS 14.6 permette di specificare una mail per gli AirTag smarriti

Apple ha rilasciato la terza beta del futuro aggiornamento a iOS 14.6 . Una piccola novità di questa versione riguarda l’app “Dov’è” e la possibilità di indicare una email per impostare un AirTag (qui la nostra recensione) o altri accessori compatibili con la rete “Dov’è” quando questi sono nella modalità smarrito.

Se troviamo un AirTag o un oggetto smarrito con un AirTag associato, è possibile tenere premuta la parte superiore dell’iPhone o di uno smartphone compatibile con NFC sul lato bianco dell’AirTag e toccare la notifica visualizzata: si aprirà un sito web con informazioni sull’AirTag, incluso il relativo numero di serie; se il proprietario lo ha contrassegnato come smarrito, è possibile visualizzare un messaggio con le informazioni su come contattarlo per informarlo del ritrovamento.

Il sito 9to5Mac riferisce che ora è possibile visualizzare un numero di telefono o un indirizzo mail; alla stregua di quanto avviene con il numero di telefono, se un utente non vuole usare il contatto telefonico, può mettersi in contatto con il proprietario tramite la mail specificata.

“Indicare un indirizzo mail in caso qualcuno trovi il vostro oggetto e voglia mettersi in contatto con voi. Abilitando la Modalità Smarrito, l’indirizzo email sarà visibile dalla persona che trova l’oggetto”, si legge nella sezione dell’app “Dov’è” di iOS 14.6 che consente di attivare la modalità smarrito.

Al momento non sembra possibile specificare sia un numero di telefono, sia la mail e l’utente deve quindi decidere se indicare l’una o l’altra opzione. La funzionalità è ad ogni modo comoda per chi non desidera far conoscere a estranei il proprio numero di telefono.

Qui il tutorial per ripristinare AirTag per cederlo ad altri. Nelle pagine di macitynet trovate la recensione di AirTag, mentre tutto quello che c’è da sapere sul dispositivo trova tutto di Apple è riassunto qui.