CarPlay, tutte le novità di iOS 18

Non appena sarà disponibile iOS 18 anche CarPlay riceverà un aggiornamento che lo migliorerà un po’ ovunque: sono più di dieci le aree del sistema Smart di Apple dedicato alle automobili che saranno infatti migliorate tra pochi giorni: ve le segnaliamo una per una in questo articolo.

Novità estetiche

Visivamente cambia innanzitutto il tasto Home, che a partire da iOS 18 viene rappresentato con un’icona quadrata dai bordi smussati che richiama lo storico simbolo utilizzato sui primi iPhone e iPad. Non solo: se si passa alla scheda dei Widget l’icona cambia forma assumendo quella di una griglia di applicazioni 3 x 3.

All’interno dell’app Mappe le icone dei punti di interesse appaiono tridimensionali grazie all’impiego di una sottile cornice di colore bianco.

Sono inoltre disponibili 4 nuovi sfondi ispirati a quelli aggiunti da iOS 18 e ottimizzati per la Modalità Scura, così da rendere più facilmente leggibile lo schermo al buio o in galleria.

Nell’app Musica le copertine appaiono più grandi, anche se questa modifica non sembra venga applicata per tutti ma solo sui sistemi CarPlay che utilizzano uno schermo più grande.

Per quanto riguarda invece i Podcast, questo aggiornamento aggiunge una nuova icona agli episodi scaricati in modo da riconoscere più facilmente quelli che si possono ascoltare in assenza di rete (ad esempio in montagna o mentre si viaggia all’interno di lunghe gallerie).

L’interfaccia di Siri poi è stata resa più minimale e compatta, risultando così più discreta specie quando si richiama l’assistente per ottenere informazioni come le condizioni meteorologiche o i risultati di una partita.

La stessa interfaccia è stata applicata anche alle Notifiche, che adesso appaiono nell’area inferiore dello schermo all’interno di finestre in sovrimpressione dagli angoli arrotondati. Sia qui che all’interno delle app adesso vengono inoltre visualizzate le foto profilo degli utenti.

Nuove funzioni

La stessa funzione che su iOS 18 consente di registrare un video senza interrompere la musica in riproduzione su iPhone è stata importata anche su CarPlay, sicché se si sta ascoltando della musica sull’impianto stereo dell’abitacolo e si prende il telefono collegato al sistema per registrare un video, è possibile farlo senza che la musica venga messa in pausa automaticamente. Questa funzione però va attivata su iPhone in Impostazioni > Fotocamera > Registra Audio e attivando l’interruttore alla voce Consenti riproduzione audio.

Su CarPlay grazie ad iOS 18 arriva anche la Modalità Silenzioso che, oltre a poter essere attivata o disattivata, può essere configurata impostando la voce Duplica lo stato di iPhone così da adattarla automaticamente in base a quel che si imposta sul proprio telefono.

Arriva anche la funzione Find My che permette di usare Siri per rintracciare la posizione del telefono smarrito, magari tra i sedili, facendolo trillare a distanza.

È stato inoltre aggiungo il Riconoscimento suoni che troviamo già su iPhone e qui è molto utile (pensiamo ad esempio quando si ascolta la musica a tutto volume) perché mostra un indicatore visivo ogni volta che individua rumori come quello del clacson o delle sirene di un’ambulanza.

Tre sono infine le novità introdotte all’interno della sezione di Accessibilità:

Il primo riguarda i Filtri colore per daltonici che possono essere regolati anche per intensità. Ce ne sono quattro:

1. Scala di grigi;

2. Filtro rosso/verde (Protanopia);

3. Filtro Verde/rosso (Deuteranopia);

4. Filtro Blu/giallo (Tritanopia).

Inoltre da qui è possibile attivare il testo in grassetto.

E per finire troviamo anche un nuovo pannello dedicato al Controllo vocale tramite cui poter aprire e chiudere le app, selezionare elementi e navigare all’interno dell’interfaccia senza mai toccare lo schermo. È disponibile soltanto in lingua inglese (quantomeno è così per la beta attualmente in circolazione) ma si può usare anche da noi: basta ricordarsi di parlare in inglese usando open e close per l’apertura e la chiusura delle app, e il comando tap per la selezione degli elementi (ad esempio “open Mappe”, seguito da “tap Cerca” e poi “tap Parcheggi” per individuare le aree di parcheggio nelle vicinanze mentre si continuano a tenere le mani sul volante).

